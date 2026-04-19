El consejo de una mujer británica de 112 años para vivir muchos años: “Mira hacia delante con esperanza y nunca hacia atrás con arrepentimiento”

En un mundo donde la esperanza de vida ronda los 80 años en buena parte de Europa, hay historias que rompen cualquier estadística y obligan a mirar más allá de los números. Son vidas que no solo se alargan, sino que se llenan de sentido, resiliencia y memoria. Es el caso de personas que, como Marjorie Hodnett Aylward, han superado el siglo de vida y aún tienen algo que decir sobre cómo vivirla.

Esta mujer británica, conocida con cariño como Aunt Marj, celebró a principios de abril su 112º cumpleaños en la residencia Formby Manor, en Merseyside, convirtiéndose así en una de las grandes historias de longevidad del Reino Unido. Ella destaca no solo por la cifra extraordinaria que representa su edad, sino también por la lucidez, el carácter sereno y la filosofía de vida que mantiene intacta.

Según recoge Daily Mail, es oficialmente la persona de mayor edad del noroeste de Inglaterra y la quinta más longeva del país. Su receta para vivir tantos años no tiene fórmulas milagrosas, sino que resume su filosofía en una idea sencilla y poderosa: “Mira hacia delante con esperanza y nunca hacia atrás con arrepentimiento”. A eso añade que hay que hacer todo el bien que se pueda, de todas las formas posibles y a cuantas personas sea posible.

“La vida es para vivirla”

La celebración tuvo una merienda especial con sándwiches de pepino, bizcocho Victoria, té y una copa de jerez, además de una tarta de Madeira elaborada por el chef principal de la residencia. “Realmente no esperaba llegar a los 112, pero estoy encantada de estar aquí y tener tanto que celebrar”, cuenta Marjorie, que vivió el día rodeada de cariño y con la emoción de ver cómo su historia sigue inspirando a quienes la conocen.

Nacida en 1914 en Londres, antes de la Primera Guerra Mundial, Marjorie ha atravesado más de un siglo de historia. Trabajó durante décadas como maestra de preescolar, vivió las secuelas de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y aún guarda recuerdos de cantar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. Viuda en dos ocasiones y sin hijos, hoy sigue muy unida a su familia y mantiene una vida activa leyendo, escribiendo poesía, pintando y siguiendo la actualidad.

A sus 112 años, la británica se ha convertido en algo más que una cifra excepcional dentro de las estadísticas de longevidad, ya que es la prueba viva de que la forma en la que se mira la vida puede ser tan importante como los años que se cumplen. "La vida es para vivirla y depende de ti aprovecharla al máximo", resume, condensando en pocas palabras una existencia marcada por la resiliencia, la gratitud y la convicción de seguir adelante.