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El consejo de una mujer británica de 112 años para vivir muchos años: “Mira hacia delante con esperanza y nunca hacia atrás con arrepentimiento”
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El consejo de una mujer británica de 112 años para vivir muchos años: “Mira hacia delante con esperanza y nunca hacia atrás con arrepentimiento”

“Estoy encantada de estar aquí y tener tanto que celebrar”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Tarta con las velas de cumpleaños.
Tarta con las velas de cumpleaños.Getty Images

En un mundo donde la esperanza de vida ronda los 80 años en buena parte de Europa, hay historias que rompen cualquier estadística y obligan a mirar más allá de los números. Son vidas que no solo se alargan, sino que se llenan de sentido, resiliencia y memoria. Es el caso de personas que, como Marjorie Hodnett Aylward, han superado el siglo de vida y aún tienen algo que decir sobre cómo vivirla.

Esta mujer británica, conocida con cariño como Aunt Marj, celebró a principios de abril su 112º cumpleaños en la residencia Formby Manor, en Merseyside, convirtiéndose así en una de las grandes historias de longevidad del Reino Unido. Ella destaca no solo por la cifra extraordinaria que representa su edad, sino también por la lucidez, el carácter sereno y la filosofía de vida que mantiene intacta.

Según recoge Daily Mail, es oficialmente la persona de mayor edad del noroeste de Inglaterra y la quinta más longeva del país. Su receta para vivir tantos años no tiene fórmulas milagrosas, sino que resume su filosofía en una idea sencilla y poderosa: “Mira hacia delante con esperanza y nunca hacia atrás con arrepentimiento”. A eso añade que hay que hacer todo el bien que se pueda, de todas las formas posibles y a cuantas personas sea posible.

“La vida es para vivirla”

La celebración tuvo una merienda especial con sándwiches de pepino, bizcocho Victoria, té y una copa de jerez, además de una tarta de Madeira elaborada por el chef principal de la residencia. “Realmente no esperaba llegar a los 112, pero estoy encantada de estar aquí y tener tanto que celebrar”, cuenta Marjorie, que vivió el día rodeada de cariño y con la emoción de ver cómo su historia sigue inspirando a quienes la conocen.

Nacida en 1914 en Londres, antes de la Primera Guerra Mundial, Marjorie ha atravesado más de un siglo de historia. Trabajó durante décadas como maestra de preescolar, vivió las secuelas de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y aún guarda recuerdos de cantar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. Viuda en dos ocasiones y sin hijos, hoy sigue muy unida a su familia y mantiene una vida activa leyendo, escribiendo poesía, pintando y siguiendo la actualidad.

A sus 112 años, la británica se ha convertido en algo más que una cifra excepcional dentro de las estadísticas de longevidad, ya que es la prueba viva de que la forma en la que se mira la vida puede ser tan importante como los años que se cumplen. "La vida es para vivirla y depende de ti aprovecharla al máximo", resume, condensando en pocas palabras una existencia marcada por la resiliencia, la gratitud y la convicción de seguir adelante.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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