Mar Cobos, nutricionista: "El aceite de oliva es la mejor opción, pero si supera su índice de oxidación se puede volver tóxico"

El aceite de oliva, especialmente el virgen extra (AOVE), es un pilar fundamental de la dieta mediterránea, valorado por su sabor y sus importantes beneficios para la salud cardiovascular. Tiene un alto contenido en grasas monoinsaturadas y antioxidantes, es rico en compuestos fenólicos, y es un símbolo cultural milenario.

La experta en nutrición Mar Cobos, conocida en redes sociales como @marcoboscoach, lo considera la mejor opción para la salud, sin embargo insiste en que su uso incorrecto, especialmente a las altas temperaturas, puede hacerlo perjudicial.

"El aceite de oliva virgen extra es la mejor opción, pero hay que tener cuidado con las altas temperaturas. Si superas su índice de oxidación, se puede volver tóxico", así lo ha explicado en uno de sus últimos vídeos de TikTok enfocado en los aceites de cocina.

No todos los aceites sirven para todo

La experta deja claro que no todos los aceites son iguales, y elegir mal puede afectar tanto al sabor como a la salud. En el caso de la margarina Cobos es tajante y recomienda directamente evitarla: "La margarina ni la compres ni la mires, es una de las peores basuras que puedes comprar en el supermercado".

Respecto al aceite de girasol, reconoce que tiene propiedades, pero no lo considera la mejor elección para cocinar a diario ni para platos de calidad. "Está en la mayoría de nuestras casas, tiene sus propiedades, pero no es el idóneo para tus mejores platos", señala.

La clave que casi nadie tiene en cuenta

Uno de los conceptos más importantes y a su vez desconocidos es el punto de humo, es decir, la temperatura a la que un aceite comienza a degradarse y a generar compuestos nocivos. Cuanto más puro es un aceite, más sensible suele ser al calor. Por ejemplo:

Aceite de oliva virgen extra: entre 130ºC y 160ºC

Aceite de oliva virgen: hasta 215ºC

Aceite de girasol refinado: 220ºC

Aceite de coco o palma: alrededor de 230ºC

¿Qué aceite usar según el tipo de cocina?

Según explican los expertos, la clave está en adaptar el aceite al uso. En crudo, para hacer ensaladas y aliños, el aceite de oliva virgen extra es la mejor opción por su sabor y sus propiedades antioxidantes. Para salteados y cocina diaria la mejor opción es el aceite de oliva virgen o virgen extra funciona bien a temperaturas medias.

Para cocciones a alta temperatura, la experta Cobo recomienda volver a grasas tradicionales como la mantequilla de buena calidad, que presenta una mayor estabilidad térmica en ciertos usos. Para ella conviene optar por grasas que el organismo "reconozca" y tolere mejor.