Borja Quiroga, nefrólogo: "Los ultraprocesados son tóxicos, hay que eliminarlos ya: los niños menores de 5 años ya muestran envejecimiento acelerado"

El nefrólogo Borja Quiroga ha encendido las alarmas tras su intervención en el canal de YouTube Cenando con María, donde abordó el impacto de la alimentación en el envejecimiento del organismo: "Los ultraprocesados son tóxicos, hay que eliminarlos ya”.

Pero la advertencia va más allá de la población adulta. Según explicó, ya existen evidencias de que niños menores de cinco años muestran signos de envejecimiento acelerado asociados al consumo de este tipo de alimentos.

Durante su intervención, Borja Quiroga destacó el papel fundamental del riñón en los procesos de envejecimiento. Según el experto, este órgano produce una proteína llamada Klotho, considerada clave por su función protectora.

Qué es el la proteína klotho

Klotho ayuda principalmente a eliminar el fósforo del organismo, tanto el que se genera de forma natural como el que proviene de la dieta. Cómo explica el doctor Quiroga, esta proteína actúa como un factor “gerosupresor”, es decir, con efecto antienvejecimiento.

Sin embargo, cuando los niveles de Klotho disminuyen —ya sea por enfermedad renal o por una dieta inadecuada— se acelera el deterioro de múltiples órganos: vasos sanguíneos, corazón, cerebro, piel y el propio riñón.

El fósforo oculto en los ultraprocesados

El problema, según el especialista, es que los alimentos ultraprocesados contienen grandes cantidades de fósforo añadido. Este exceso obliga al organismo a "gastar" más Klotho para eliminarlo. "El consumo elevado de fósforo, especialmente de ultraprocesados, agota esta proteína y favorece el envejecimiento prematuro", explica.

Por este motivo, Quiroga ha endurecido su postura respecto a estos productos. Si en ocasiones anteriores recomendaba reducirlos, ahora es tajante y propone eliminarlos por completo de la dieta. "Ya me atrevo a decir cero ultraprocesados. Son tóxicos, hay que eliminarlos ya de las dietas."

Niños envejeciendo antes de tiempo

Uno de los datos más impactantes que mencionó el nefrólogo proviene de un estudio reciente en el que se analizaba la dieta de niños menores de cinco años. Los resultados demostraron que aquellos con mayor consumo de ultraprocesados mostraban signos de envejecimiento acelerado a nivel biológico.

"Es muy fuerte, niños de cinco años haciéndose viejos por la alimentación", señaló. El experto también alertó sobre hábitos cada vez más frecuentes, como el consumo de refrescos azucarados a edades muy tempranas.

Cómo proteger el organismo del envejecimiento acelerado

El especialista insiste en que preservar el Klotho es fundamental para frenar el envejecimiento. Para ello, señala dos pilares principales: mantener una buena salud renal y seguir una alimentación libre de ultraprocesados.

A estos factores se suman otros hábitos relevantes. El ejercicio físico, por ejemplo, puede ayudar a recuperar parte del Klotho perdido, mientras que el estrés crónico podría contribuir a su disminución debido a su relación con el cortisol.