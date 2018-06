La carrera de Amaia Montero desde que abandonó La Oreja de Van Gogh ha tenido bastantes altibajos. La donostiarra protagonizó uno de sus peores episodios este sábado 9 de junio cuando salió al escenario de las fiestas patronales de Renedo (Piélagos, Cantabria). O al menos, eso piensan sus vecinos que denunciaron en redes sociales que la cantante subió al escenario visiblemente borracha o medicada.

Montero, que era una de las estrellas de la noche, presentaba su cuarto disco Nacidos para creer, aunque en su repertorio incluyó también canciones de sus anteriores trabajos y de La Oreja de Van Gogh. Durante su actuación, la cantante empezó a perder fuerza hasta el punto en el que es casi imposible entender lo que dice e incluso canta a destiempo. Además, los movimientos de la cantante hicieron sospechar a los asistentes que comenzaron a comentar que estaba "borracha" o "medicada".

En los vídeos de la actuación se puede ver que Montero recibe más abucheos que aplausos. Además, Montero empezó a chapurrear un inglés inventado o a bromear con los músicos de la banda, que la miraban entre perplejos y avergonzados.

Para empeorar más aún la situación en uno de los momentos en los que Montero ponía el micrófono al público para que coreasen sus canciones, les dice visiblemente cabreada: "Joder, qué pesados con el móvil. Qué manía".

Los espectadores no dudaron en lanzar sus críticas en Twitter llegando a decir que era "el espectáculo más bochornoso" de su vida.

Yo me pregunto...

¿Y el manager y gente de Amaia Montero como han podido permitir eso?

Porque yo me fijo en la banda que está detrás en los vídeos y no parecen sorprendidos ni avergonzados...

No se, es que el concierto de Renedo ha sido de coña.