Las imponentes imágenes de la princesa Leonor haciendo su primer salto en paracaídas 

La princesa Leonor sigue cumpliendo etapas. La heredera está a punto de terminar su formación militar después de pasar los últimos tres años por los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas. La última etapa, en el Ejército del Aire en Murcia, ha dejado algunas de las imágenes más sorprendentes de la futura reina, como en las que aparece pilotando sus primeros vuelos en solitario.

Además, Leonor ha terminado el Curso Básico de Paracaidismo, que ha hecho en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia). La casa real ha difundido las imágenes del primer salto en paracaídas en modo automático de la princesa, que ha repetido varias veces, incluyendo un salto nocturno.

El curso es el procedimiento que siguen habitualmente los miembros del ejército, pero también de otras fuerzas de seguridad como la Guardia Civil. Una vez terminado, la princesa Leonor recibió el diploma que acredita que lo ha completado junto a sus compañeros. Además, a partir de ahora la heredera tiene el distintivo de Cazador Paracaidista.

La princesa Leonor, a punto de saltar. GTRES

La princesa Leonor, en el aire. GTRES

El curso de paracaidista no solo es un paso más en la formación militar de la heredera, sino que Leonor se ha convertido en la primera paracaidista de la familia real ya que ni Felipe VI ni Juan Carlos I obtuvieron este distintivo. De hecho, el rey presumió el pasado sábado en Vigo durante el Día de las Fuerzas Armadas de los logros de su hija durante su paso por la academia del Ejército del Aire.

El salto nocturno de Leonor. GTRES

"Es la primera vez que la princesa nos acompaña en el Día de las Fuerzas Armadas. Este año está en su período de formación en la Academia General del Aire y del Espacio y acude como alférez alumna, pero con una cualidad añadida muy reciente, que es también alférez alumna cazador paracaidista, como refleja el emblema que lleva en el uniforme", destacó el rey mientras dedicaba unas palabras durante un brindis con los invitados a la celebración posterior al desfile.

Como es habitual cuando habla de sus hijas, Felipe VI no ocultó su orgullo. "Es una anécdota importante porque también marca el final de un ciclo de formación de estos tres años que has completado con gran esfuerzo y brillantez. No soy yo quien debería decirlo, pero como padre también puedo decirlo. Y como comandante en jefe, ya veremos", bromeó el monarca.

La princesa Leonor será reconocida este 3 de junio con las mayores condecoraciones autonómicas de Murcia ya que recibirá la Medalla de Oro de la Región de Murcia y la Medalla de Oro de la Asamblea Regional. Además, será nombrada Hija Adoptiva de San Javier, donde se encuentra la Academia General del Aire y del Espacio, y recibirá la Medalla de Oro de la Villa.