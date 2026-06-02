El PSOE disfruta cada segundo recuperando esta promesa electoral de Feijóo: tenía que ser hoy

Desde el PSOE están ironizando con unas antiguas declaraciones del líder del PP y jefe de la oposición, un Alberto Núñez Feijóo que en la mañana de este martes se ha desplazado al Cercle d'Economía de Catalunya donde ha mantenido un encuentro con empresarios catalanes en el marco de un acercamiento a Junts para que apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez. Los de Puigdemont ya le han enturbiado dicho acto desde el comienzo al responder su secretario general, Jordi Turull, que, si quiere ese apoyo, vaya a buscarlo a Waterloo y a pedírselo al mismo hombre que prometió que meterá en prisión.

No obstante, no ha sido la única noticia que esta mañana ha acompañado a Feijóo en su expedición en busca del favor de la patronal catalana —tras asegurar ayer el presidente de la CEOE que las formaciones que apoyan al Ejecutivo central tendrían que hacérselo mirar—. Esta misma mañana, se han conocido los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que recogen un nuevo dato de récord. Por primera vez, España ha superado los 22,3 millones de afiliados en el mercado laboral, además de batir el mejor mes de mayo de reducción de parados desde hace 19 años.

Con esta carta de presentación, la portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, la diputada Montse Mínguez, ha recuperado una antigua promesa electoral de Feijóo, de corte económico, que causó cierta gracia en su momento por la falta de claridad a la hora de plantearla, pero que con los datos de hoy adquiere una nueva dimensión. En el ámbito del humor, no en el de la macroeconomía.

Aquello de la "regla del dos" o de "22" , pero que no sirvió para el 23-J

Mínguez se ha hecho eco de la publicación de la cuenta oficial de los socialistas en X donde sacaban pecho de los datos de empleo registrados este mes de mayo. Pero en su propio mensaje ha adjuntado el vídeo de Feijóo en el que realizaba la mencionada promesa electoral. Lo ha resuelto con una breve comparación y un "seguimos": "Feijóo: confusión y torpeza. Sánchez: solución y certeza".

A ese encabezamiento le ha seguido el corte de vídeo en el que el expresidente de la Xunta aseguraba que España "debe ser una de las tres economías que más crezcan en la Unión Europea", a lo que añadía que también "tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura". Y ahí fue cuando la bautizó como "esta regla del dos", para realizar una pequeña pausa y desarrollar la siguiente idea.

"Esta regla del dos, pues bueno, en vez de dos es 22, pero es dos [suenan risas entre el público]. Y, es 2x10. Y, por tanto, la cuestión es si somos o estamos dentro de las tres economías que más crezcan en Europa, vamos a superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y, entonces, todo cambiará", dijo en aquella alocución ante los suyos. ¿Misión cumplida?