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El 20% del coste de la visita del papa León XIV a España se pagará con dinero público
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El 20% del coste de la visita del papa León XIV a España se pagará con dinero público

El gasto estimado es de unos 25 millones y la mitad de esta cantidad se pagará con benefactores privados.

Redacción HuffPost
Agencias
El papa León XIV
El papa León XIV tendrá numerosos actos en EspañaNurPhoto via Getty Images

La visita del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio, en la que recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tendrá un coste de 25 millones de euros. Y de ese montante, un 20% correrá a cargo de las administraciones públicas, según ha confirmado Fernando Giménez Barriocanal, uno de los coordinadores nacionales del viaje del pontífice.

Según ha precisado, el 45 % de ese presupuesto se va a pagar a través de benefactores privados (empresas y fundaciones), el 30 % con recursos propios de las diócesis y la Conferencia Episcopal Española (CEE) que salen de aportaciones de fieles, un 20 % lo cubren las administraciones públicas y un 5 % de pequeños donativos.

Aproximadamente, el 85 % de este dinero se destina directamente a cada uno de los actos del programa oficial y el resto está destinado a logística, comunicación y preparación, ha detallado Giménez Barriocanal en rueda de prensa.

Asimismo, el coordinador nacional ha subrayado que el cálculo que hacen del impacto económico que tendrá la visita del pontífice será al menos de 150 millones de euros.

Redacción HuffPost
Agencias
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