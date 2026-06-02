El 20% del coste de la visita del papa León XIV a España se pagará con dinero público

La visita del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio, en la que recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tendrá un coste de 25 millones de euros. Y de ese montante, un 20% correrá a cargo de las administraciones públicas, según ha confirmado Fernando Giménez Barriocanal, uno de los coordinadores nacionales del viaje del pontífice.

Según ha precisado, el 45 % de ese presupuesto se va a pagar a través de benefactores privados (empresas y fundaciones), el 30 % con recursos propios de las diócesis y la Conferencia Episcopal Española (CEE) que salen de aportaciones de fieles, un 20 % lo cubren las administraciones públicas y un 5 % de pequeños donativos.

Aproximadamente, el 85 % de este dinero se destina directamente a cada uno de los actos del programa oficial y el resto está destinado a logística, comunicación y preparación, ha detallado Giménez Barriocanal en rueda de prensa.

Asimismo, el coordinador nacional ha subrayado que el cálculo que hacen del impacto económico que tendrá la visita del pontífice será al menos de 150 millones de euros.