Jordi Cruz explica qué hace él con las patatas con brotes y provoca cientos de comentarios

El cocinero Jordi Cruz, jurado del programa de TVE MasterChef y dueño del restaurante ABaC, ha ido en la línea que marcan todos los expertos y ha recomendado tirar directamente a la basura las patatas que tengan muchos brotes.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el chef subraya que "en la cocina, cuando algo se estropea, algunas cosas se pueden aprovechar, se pueden reciclar, claro que sí, pero hay algunas que no".

"Y por razones importantes. Por ejemplo, el pan de molde. Se ha puesto mohoso y nos pensamos que eliminando la primera o la segunda rebanada hemos terminado, pero si os fijáis veis que eso no es verdad. El moho solo es la floración de ese mal estado del pan. Toxinas, moho, esporas, que no solo son malas al comerlas, también al respirarlas. Pueden producir alergias y un montón de cosas malas. Todo este pan, hacedme caso, tenéis que tirarlo porque está todo contaminado", avisa.

Las patatas con brotes: depende del estado

"Algo parecido pasa con las patatas. Si están así, si acaban de germinar y tienen solo un par de brotecitos los quitáis y no tienen problema. Pero cuando ya se arrugan, cuando están blanditas y tienen estos brotes tan grandes, eliminarlas porque toda la patata está contaminada, ha producido solanina, que es un tóxico que hay que consumir en mucha cantidad pero que no es bueno comerlo. Cuando están así de arrugadas y mal, fuera", insiste.

Vladimir Sánchez, doctor en Química Inorgánica en la Universitat Rovira i Virigili (Tarragona) y conocido en las redes sociales como Breaking Vlad, también la verdad sobre las patatas con brotes, después de que en los últimos días diversos expertos hayan explicado que su consumo supone un riesgo para la salud.

Sánchez señalaba la clave está en la solanina, "un alcaloide natural que, efectivamente, está presente en las patatas". Explicaba, además, que "su concentración aumenta muchísimo cuando empiezan a brotar y a ponerse verdes".

"Puede afectar al sistema nervioso"

El experto apuntaba que esta sustancia "puede afectar al sistema nervioso y causar síntomas desde malestar estomacal hasta cosas más serias como náuseas o trastornos neurológicos.

"Los efectos tóxicos suceden a partir de los dos o cinco miligramos por kilo por peso corporal, una cantidad realmente baja", alertaba Sánchez, que en cualquier subrayaba que "aún así lo normal es que las dosis no lleguen a estos niveles porque habría que consumir una gran cantidad de patatas en mal estado y antes el propio paladar se da cuenta de que ese alimento no está bien".

"Los síntomas más comunes de un envenanenamiento leve son náuseas, vómitos, diarreas y a veces se suele tratar erróneamente como si fuese una gastroenteritis", explicaba Sánchez.

Lo que dice la EFSA

Una opinión reforzada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que ha evaluado los riesgos para la salud de los glicoalcaloides en determinados alimentos que contienen solanina y, en cuanto a las patatas, ha certificado que hay suficiente información sobre ese tubérculo para determinar las posibles consecuencias de la ingesta de solanina y otros compuestos en los seres humanos, o establecer los niveles de riesgo.

Los expertos de la EFSA señalan que quienes tienen más riesgo de alcanzar una concentración tóxica de glicoalcaloides son los bebés y niños pequeños, pues al pesar pocos kilos, sin necesidad de consumir patatas en exceso ya estarían en riesgo. Los adultos necesitarían comer grandes cantidades de patatas para llegar a niveles peligrosos.

Jordi Cruz ha subrayado que, en cambio, "otros productos como el tomate, por pocho que se ponga se puede reutilizar": "¿Qué puede pasar? Pues que tenga mal sabor. Pero el tomate, por más que madure, no pasa nada".

"Si queréis sacar máximo rendimiento a las cosas que tenéis en casa, porque tirar comida es muy feo, la forma de tener éxito es una buena planificación y organización. Comprar lo que necesitéis, gastarlo al máximo, y si en algún momento hay algún producto que se ha puesto malo, no tengáis miedo a tirarlo porque puede ser malo para ti y para los tuyos", ha recomendado.