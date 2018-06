Hoy eres más feminista que nunca por todos estos motivos

No, feminismo no es lo contrario de machismo: es simplemente lo que eres si no eres machista, por lo que toda la sociedad debería ser feminista y decirlo sin reparos. Este vídeo repasa todos los hechos, de ámbito nacional e internacional, ocurridos en el último año y medio. Son causa y efecto, origen y reacción de todas aquellas cosas que nos han indignado y que han prendido la mecha de la lucha por la igualdad. Distintas personalidades del mundo político y artístico que han pasado por delante de las cámaras de 'El HuffPost', se posicionan con la causa feminista. Un vídeo para celebrar el sexto aniversario de 'El HuffPost'. Porque nuestro medio cumple seis años, sí. Pero este es el año de ellas.