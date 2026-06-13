Ponte a prueba: de Ricky Martín al 'Waka Waka', ¿canción del Mundial, temazo de Rosalía o éxito de Bad Bunny?

Shakira se presenta durante la Ceremonia de Apertura previa al partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cada Mundial de fútbol deja imágenes inolvidables, goles históricos y también una canción pegadiza que acaba formando parte del torneo. Algunos temas, como La Copa de la Vida de Ricky Martin o Waka Waka de Shakira, son reconocibles al instante y están ligados para siempre al torneo. Sin embargo, no todas las canciones que suenan en verano o que triunfan en las listas de éxitos tienen relación con la Copa del Mundo.

Precisamente ahí está el reto de este divertido test. ¿Serías capaz de distinguir una canción oficial o vinculada a un Mundial de fútbol de un éxito comercial de artistas como Rosalía, Bad Bunny o cualquier otra estrella internacional? Puede parecer sencillo, pero la prueba es mucho más complicada de lo que parece.

Canciones que son himnos

A lo largo de las últimas décadas, la FIFA ha apostado por himnos que han terminado convirtiéndose en auténticos fenómenos globales. Desde los ritmos latinos de Ricky Martin hasta el pegadizo Waka Waka, muchas de estas canciones han trascendido el deporte y siguen sonando años después en fiestas, eventos y plataformas de música.

Al mismo tiempo, la industria musical lanza cada temporada decenas de éxitos que, por su energía, su estilo o incluso sus referencias al baile y la celebración, podrían pasar perfectamente por una canción oficial de un Mundial. Eso hace que, con el paso del tiempo, sea fácil confundir unas con otras.

Las reglas del juego

Por eso hemos preparado este desafío para poner a prueba tus conocimientos musicales y futboleros. La dinámica es muy sencilla: aparecerá la letra de un fragmento de una canción y tendrás que decidir si se trata de un tema relacionado con un Mundial de fútbol o si, por el contrario, es un éxito comercial sin ninguna vinculación con la competición.

El juego está formado por 14 preguntas y 14 canciones, pero hay una trampa: solo algunas de ellas son canciones oficiales de un Mundial. El resto son grandes éxitos que podrían confundir a cualquiera por su estilo festivo o porque se han convertido en himnos populares en estadios y celebraciones deportivas.

Además, el formato añade un punto extra de emoción. Cada pregunta dispone de un máximo de 60 segundos para responder, por lo que no hay demasiado tiempo para dudar o buscar pistas en la memoria. Y, por si fuera poco, si fallas una sola pregunta, tendrás que volver a empezar desde el principio. No importa si has acertado las anteriores; un único error obliga a reiniciar el reto completo.

¿Cuánto sabes?

No hace falta ser un experto en música ni un aficionado al fútbol para participar. En muchos casos bastará con confiar en la intuición, mientras que en otros tendrás que hacer memoria y recordar qué canciones acompañaron una de las competiciones más importantes de la historia.

Así que ha llegado el momento de demostrar cuánto sabes. ¿Reconocerás los himnos mundialistas a la primera o acabarás confundiendo un éxito de las listas de reproducción con una canción creada para la Copa del Mundo? Ponte a prueba y descubre si eres un auténtico experto.