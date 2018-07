Cospedal comparece tras perder las primarias: "No aspiro a ninguna responsabilidad ni cargo"

María Dolores de Cospedal ha comparecido tras perder las primarias por el liderazgo del PP con la voz tomada y los ojos vidriosos para asegurar que no aspira a "ninguna responsabilidad ni cargo" pero que el 26% de los apoyos que ha obtenido "no puede quedar fuera". No ha querido decantarse por ninguno de los dos candidatos que ha pasado la primera vuelta, Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado. Ha pedido que el partido abra "un periodo de reflexión para acordar lo que sea mejor para el PP". Que será, ha dicho, "lo mejor para España". Sobre su futuro político, Cospedal ha dicho que ahora no es el momento de responder, pero que hará lo mejor para el partido. "Lo que no voy a hacer es entorpecer a quien tenga que ser el futuro presidente", ha remarcado. A su juicio, aún queda tiempo para "reflexionar y hablar". Sobre si prefiere una candidatura unitaria, ha mostrado la misma prudencia y ha pedido que se tengan en cuenta los porcentajes de apoyo que ha recibido cada uno, pero ha indicado que ella no debe tomar la iniciativa.