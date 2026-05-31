Alberto Garzón, exministro, sobre los fondos de inversión: "Hay un jubilado cuyos ahorros se están dedicando al despido masivo de gente"

El economista y exministro de Consumo, Alberto Garzón ha pasado por el podcast de Arpa Talks, donde ha estado hablado sobre energía, poder y geopolítica, principalmente. Allí, el expolítico de izquierdas ha podido reflexionar de diferentes temas, entre ellos los fondos de inversión y las jubilaciones.

"Si en la empresa A, que no ha subido tanto los precios los beneficios han bajado y la empresa B que no es la que yo invierto tiene beneficios más grandes, me desplazo mi capital a la B, que es la más explotadora", ha comenzado en su discurso Garzón, quien ha querido señalar que términos como las reestructuraciones no son más que un eufemismo para despedir a la gente.

"Esa lógica de coerción donde de hecho tú no eres capaz de ver a esas personas encarnadas. Sí que al final todas acaban en una persona de carne y hueso, pero yo he visto fondos de inversión que invierten en una empresa, la reestructuran, lo que es el eufemismo de despiden a un montón de gente, bajan los salarios, etcétera, y luego la venden y en esa operación hacen grandes beneficios, siendo ese fondo de inversión, por ejemplo, participado por fondos de pensiones", ha agregado.

"¿Significa esto que hay un jubilado cuyos ahorros se están dedicando a la expulsión de y al despido de gente? Sí, es literalmente esa es la conexión, ¿no? El mundo financiero funciona así cuando cuando el dinero se mueve hacia donde da más rentabilidad, que es la característica propia del capitalismo", ha sentenciado el mismo.

Además de hablar de pensiones, el reconocido expolítico, de 40 años de edad, ha querido hablar sobre "la anomalía de los combustibles fósiles y el concepto de esclavos energéticos" y ha querido explorar diferentes opciones al posible colapso, dejando claro que si no hacemos lo suficiente por cuestiones como el cambio climático "estamos muertos".