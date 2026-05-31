Sánchez quiere llegar a 2027 frente a una oposición "marrullera" que busca tumbar al Gobierno "con malas artes"

Pedro Sánchez sigue los pasos de Buzz Lightyear: "Hasta el infinito y más allá". No, el presidente del Gobierno no va a aparecer por sorpresa en la próxima película de Toy Story, aunque no descartemos nada que hemos visto cosas más inverosímiles.

Después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las investigaciones sobre el caso Leire, el líder del Ejecutivo central ha asegurado en su primer acto de partido tras estos hechos, que su objetivo sigue siendo el mismo. Seguir con "la hoja de ruta, para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá, si los españoles quieren".

Sánchez ha pedido tiempo y ha mantenido su intención de cumplir con la legislatura, pese a las tensiones de sus socios de investidura, como ha pasado con el PNV en esta última semana.

"El tiempo, como proyecto político, te da una perspectiva de lo que se ha hecho y de lo que nos queda por delante. En ocasiones, veo a la derecha y a la ultraderecha, da la sensación de que después de 147 años de historia PSOE, de más de 40 años democracia, de las cuáles en su mayoría han sido gobernadas por el PSOE, da la sensación de que no nos conocen", ha señalado.

Sánchez ha continuado, asegurando que "no nos conocen". "El socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida", ha explicado.

"El tiempo nos da una perspectiva de las cosas y también es fundamental para que las grandes transformaciones puedan echar raíces y formar parte del sentido común de la ciudadanía", ha reiterado.

Derribar el Gobierno "con malas artes"

El presidente del Gobierno ha defendido los pasos adoptados en esta legislatura. "Hoy, se podría pensar que España sería lo que es sin una mayoría progresista que hubiera reconocido, por ejemplo, la muerte digna. O que hoy en el Congreso de los Diputados tuviéramos una propuesta de reforma de la Constitución para blindar el derecho a las mujeres a decidir cuándo ser madres y cuándo no", ha expuesto.

También ha aprovechado que se encontraba en el congreso de las juventudes socialistas para poner en valor el apoyo a los jóvenes: "En 2018, la tasa de paro de la gente joven estaba en el 36%. Hoy, en 2026, está 12 puntos por debajo y la temporalidad en la contratación de los jóvenes está 30 puntos por debajo".

Pero también ha tenido más contra la oposición, además de reiterar la necesidad que el Gobierno va a seguir "manteniendo la hoja de ruta, para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá", también ha tenido para PP y Vox.

"Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o que retroceda. Que no cuenten con nosotros", ha criticado, antes de justificar que están intentando "derribar al Gobierno progresista con malas artes".