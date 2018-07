Justin Bieber se ha comprometido con Hailey Baldwin. El cantante no le ha pedido a su novia que se case con él de cualquier manera. De hecho, los jóvenes estaban cenando este fin de semana en un restaurante en las Bahamas y sus agentes de seguridad solicitaron a todos los presentes que guardaran sus teléfonos móviles, para evitar que pudieran recoger el momento en imágenes.

No fue la única petición del canadiense: el local, en el que también hay una zona para bailar salsa, detuvo la diversión musical para que el joven de 24 años llevara a cabo su proposición, a la que Baldwin dijo 'sí', tal y como ha publicado TMZ.

La pareja comenzó su relación hace un mes, cuando el canadiense terminó con Selena Gomez. Por su parte, el padre del cantante ha compartido un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que ha mostrado su entusiasmo con el compromiso de su hijo:

81.9k Likes, 2,370 Comments - Jeremy Bieber (@jeremybieber) on Instagram: "@justinbieber Proud is an understatement! Excited for the next chapter!"