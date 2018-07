Casado gana las primarias del PP frente a Santamaría

El PP gira hacia la derecha (aún) más. El exivcesecretario de Comunicación Pablo Casado ha ganado este sábado las primarias del PP frente a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con el apoyo de 1.701 (57%) compromisarios frente a los 1.250 de su rival (42%).

Casado coge las riendas del partido dando la 'sorpresa' en un proceso en el que logró pasar el primer corte como segunda opción más votada tras Sáenz de Santamaría y consiguiendo luego el apoyo del resto de candidatos eliminados para la segunda ronda.

El diputado se ha presentado como un candidato 'sin mochila' y representando una vuelta a los valores más de derechas del PP, criticando en los últimos días la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy en temas como el catalán.

La victoria de Casado supone el final del 'marianismo' y la renovación del PP hacia un lado más extremo. El propio candidato ha prometido una "refundación" del partido y ha hecho un discurso evocando valores como la familia y en contra de la eutanasia. Y certifica su equipo la tendencia en la política actual: "Se acabaron los aparatos, pasó con Susana y ahora con Soraya", dicen desde su entorno.

"Hoy no ha perdido nadie, ha ganado el PP. Ha sido una campaña limpia y salimos más fuertes y más unidos", ha dicho Casado tras proclamarse el resultado. Sus primeras palabras han sido para Felipe VI, y ha desvelado que ha comunicado al rey la noticia. Le ha recordado su compromiso con la Constitución. "Viva el rey", ha dicho ante el aplauso del plenario, desde donde se ha gritado "Viva España".

El PP ha vuelto

"El PP vuelve a intentar reconquistar el corazón de todos los españoles", ha aseverado el nuevo líder del PP: "Hay que volver al eje de la sociedad española, volver para recuperar nuestra base electoral". Lo ha resumido así: "El PP ha vuelto".

Además, ha repetido las principales ideas que guiarán su actuación: reforzar la Constitución y el Código Penal contra los intentos del independentismo, conectar con esa España de "banderas y balcones", bajar impuestos y eliminar los de donaciones y sucesiones, mantener la LOMCE, defensa de la educación concertada y política sobre la familia. Por supuesto, no se ha olvidado de citar a José María Aznar, que fue su mentor y para el que trabajó en Faes.

En busca de la integración

Casado había hecho a primera hora un enfervorecido mensaje de presentación de su programa y se ha erigido como el verdadero candidato de la unidad y de la "integración real". Ha prometido que incluirá a todo el equipo de Santamaría a partir de ahora.

CARLOS PINA

"Tenemos que salir mañana más fuertes, soy optimista con este congreso, no hay que tener miedo a debatir y a que votéis", ha recalcado: "No hay que tener miedo del corazón enamorado de España". Ha ganado apelando al voto "en libertad" y haciendo una llamada a "conquistar el futuro". "Venid conmigo, España nos necesita", ha remachado.

"¡Que viva el Partido Popular! ¡Que viva España!", ha resaltado esta mañana. Casado no ha desvelado el organigrama concreto porque eso es la "unidad" y hay que negociar todavía. Sí ha desvelado algunos de sus nombres para la dirección: Rafael Catalá, Alejandro Fernández, Teodoro García Egea, Javier Aureliano, Isabel García Tejerina, Antonio González Terol, Carlos Izquierdo, Andrea Levy, Javier Maroto, Dolors Montserrat, Esperanza Oña, Rosa Romero, Alfonso Rueda, Antonio Silván y Juan Ignacio Zoido, entre otros.

Al marcharse del congreso, Santamaría ha declarado que "ahora hay que integrar y hay que trabajar juntos", "Y yo -ha precisado- lo voy a hacer". Ha evitado, no obstante, comentar si aceptaría ser su secretaria general.

"Yo no voy a aceptar nada hasta que no me lo propongan", ha resaltado a la vez que ha comentado que ahora todos deben descansar y Casado tiene que "tomarse su tiempo".

La sombra del caso máster no importa en el PP

Casado ha logrado vencer pese a la polémica de su máster, que está siendo investigado judicialmente y que podría suponerle en breve una imputación. El ganador siempre ha dicho que no ha cometido ninguna irregularidad y lo ha achacado a filtraciones de sus rivales políticos.

La candidatura de Casado ha ido de menos a más. En un primer momento, parecía un aspirante débil pero se convirtió en la primera ronda en el candidato de las bases desilusionadas con la dirección. En estas últimas semanas, logró el respaldo del frente 'antisoraya' representado por todos los otros aspirantes (María Dolores de Cospedal, José Manuel García-Margallo, José Ramón García-Hernández y Elio Cabanes).

Casado ha logrado también el voto de los sectores más conservadores, incluso lo ha respaldado públicamente la plataforma de ultraderecha y homófoba Hazteoír.org. El diputado ha dicho que quiere recuperar los tres millones de votos perdidos, que han recalado en formaciones como Ciudadanos o Vox.

