Críticas a Carrefour por esta campaña sexista por el Día del Niño en Argentina

"Con C de campeón y con C de cocinera". Así es la campaña de Carrefour en Argentina que está siendo criticada por sexista debito a que reproduce los estereotipos de género tradicionales por los que la mujer debe quedarse en casa cocinando y el hombre es el que hace el resto de tareas.

Así lo ha criticado una tuitera, con un tuit que ha sido compartido por más de 500 personas. Además, no ha sido la única en criticar la campaña publicitaria en redes sociales.

Con C de Campeón y con C de Cocinera. Así celebra @carrefourarg el día del niño en 2018. A estas alturas, esto no es un error. Esto es un insulto hacia todas las personas. Una falta de educación y respeto. Una falta de integridad moral y corporativa. Siento auténtica vergüenza pic.twitter.com/N45Gz6hwth

Me parece genial quien quiera ser cocinera o ama de casa, pero campeón es un trabajo? Ellas campeonas no. Hay muchas cosas con c, vamos. Es indicar q ls chicos tienen q ser valientes y protagonistas, ls niñas a la cocina y los cuidados. El tema es no salir de esquemas prefijados.