Jorge Azcón, interrumpido en plena comparecencia por unos manifestantes a favor de la escuela pública: "Dinero público para la educación pública"

El primer pleno de la legislatura en las Cortes de Aragón no ha salido del todo como se esperaba. El presidente del gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha visto como su comparecencia era interrumpida por un grupo de manifestantes que han comenzado a lanzar, en pleno discurso del dirigente popular, papeles con formas de billetes.

Lo han hecho al grito de "¡Dinero público para la educación pública!" y en defensa de la educación pública. La polémica tiene sus raíces en una iniciativa del PP y Vox, a través de la cual pretenden concertar el bachillerato a partir del próximo curso escolar.

Tras el incidente la presidenta del Parlamento autonómico, María Navarro, les ha llamado la atención y los manifestantes, que no han sido desalojados de la sala, han abandonado la tribuna.

"Se está utilizando transferencia de dinero público a la empresa privada"

Alfonso Alegre, representante de las personas que protestaban, ha dicho que el objetivo de esta acción era reivindicar que "se está utilizando transferencia de dinero público a la empresa privada" y que "se está abandonado a la escuela pública, que es que la sirve para todo el mundo, y se está dando dinero a la escuela que segrega, a la elitista".

La medida se empezará a aplicar en ocho centros de la capital para los alumnos de primero de bachillerato y cuando se termine el proceso se hará en los siguientes cursos. Se estima que todo ello tendrá un coste estimado de casi veinte millones de euros al año.

"Se van a cerrar aulas y va a haber más segregación y ya consta que hay colegios concertados que están haciendo entrevistas" Pilar Alegría

"Se van a cerrar aulas y va a haber más segregación y ya consta que hay colegios concertados que están haciendo entrevistas, la pública no hace entrevistas, la pública admite a todo el mundo y la concertada, no", ha lamentado Alfonso en declaraciones trasmitidas a EFE.

Hay 2.000 plazas de bachillerato libres en centros públicos

Tanto el PSOE, como Teruel Existe e Izquierda Unida, pasando por Chunta Aragonesista se han manifestado en contra de esta iniciativa pues según argumentan en la comunidad ya hay 2.000 plazas de bachillerato libres en centros públicos, por lo que no lo consideran algo necesario.

"Los conciertos se plantean para etapas de educación obligatoria, nunca el Bachillerato. Tiene que haber una necesidad educativa, una justificación, y que haya un uso eficiente de los recursos públicos", ha señalado por su parte la socialista Pilar Alegría, a quien Azcón ha querido preguntar por qué en el PSOE ha llevado esta medida a Navarra, pero la niegan en Aragón.

"Entiendo que a ustedes eso de cambiar de opinión les parezca normal. (...) Ustedes, cuando gobiernan, defienden que la pública no compite con la concertada. ¿Por qué ahora defienden una cosa distinta, que cuando se apoya a la concertada se quitan recursos a la pública?", se ha cuestionado finalmente el popular.

'Dinero público para la pública'

La próxima semana se ha convocado una huelga de dos días en contra de esta iniciativa en la que participan varias organizaciones bajo el lema, precisamente, de 'Dinero público para la pública'. Los estudiantes también están llamados a sumarse.