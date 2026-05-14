Juanma Moreno salta al momento cuando Àngels Barceló le menciona a Vox

La campaña de las elecciones a la Junta de Andalucía del próximo domingo 17-M viven sus últimos compases antes del cierre previsto para mañana, viernes. Los candidatos apuran los últimos actos, mítines y entrevistas antes del pase por urnas que decidirá si el Partido Popular de Juan Manuel Moreno continúa gobernando con mayoría absoluta o lo hace con simple y está abocado a pactos con otras formaciones, si bien ése es el último retrato de buena parte de las encuestas y no hay nada escrito.

Precisamente, esa misma cuestión ha salido a relucir este jueves en el marco de una entrevista en 'Hoy por Hoy', en las ondas de la Cadena SER. Se trata de la posibilidad de un escenario postelectoral en el que los populares cediesen la mayoría absoluta y requiriesen de la única formación dispuesta a apoyarles de cara a pactar un acuerdo para una investidura o para un Ejecutivo autonómico de coalición, es decir, de Vox.

En esa línea, y cuando Barceló estaba dando por hecho que esa dependencia de la ultraderecha es algo que incluso Moreno ha venido dando por hecho en campaña, el mandatario andaluz en funciones ha acabado saltando devolviendo otra pregunta a la periodista.

"¿Que yo pactaría...?"

Barceló le ha adelantado a Moreno que "presidente, sé lo que usted me va a decir, eh, que va a por la mayoría absoluta", riéndose este a modo de confirmación de lo que viene defendiendo incluso desde antes de la campaña, la necesidad de gobernar en solitario y con estabilidad. Así, y a renglón seguido, la entrevistadora ha planteado que "en caso de que usted no obtuviera esa mayoría absoluta, usted ya ha dicho que pactaría con Vox, ¿la negociación la llevará usted o la llevarán des...?". Pero justo cuando Barceló iba a terminar de preguntar si la dirección nacional popular del número 13 de la calle Génova llevaría la batuta de cara a los pactos tras el 17-M, Moreno ha saltado ante la afirmación sobre Vox.

"¿Que yo pactaría con Vox?", ha replicado Moreno, en buen tono y riendo a continuación, para señalar que "bueno, eso es un matiz, yo..." a lo que Barceló le ha repreguntado mientras sonreía: "¿Cómo lo hará, entonces, si no tiene mayoría absoluta?". Y el candidato popular le ha contestado que "bueno, es que yo tengo tres objetivos que no habíamos marcado mi equipo y yo, el primero es ganar las elecciones, ser el preferido de los ciudadanos de Andalucía, el segundo ganar en las ocho provincias, para obtener una victoria contundente en una comunidad compleja, y, lo tercero, tener una mayoría de estabilidad o acercarnos lo máximo posible".

"Lo digo claramente, yo no tengo ningún interés en gobernar con Vox" Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente en funciones de la Junta de Andalucía

Y, entonces, Moreno ha expuesto que "vamos a ver, primero si se produce, pero si no se produce, a qué distancia", ya que "no es lo mismo no tener una mayoría de estabilidad porque me falten 7 escaños en un Parlamento de 109, a que me faltan un escaño o dos escaños, o sea, que yo voy a intentar gobernar en solitario en cualquier ámbito, vamos, y yo voy a trabajar y a intentar hasta al final, con todas mis fuerzas, para gobernar en solitario". Y ha subrayado: "Yo no quiero tener ningún tipo de atadura ni condicionante por parte de Vox y lo digo claramente, yo no tengo ningún interés en gobernar con Vox, ninguno".

Finalmente, Barceló le ha planteado si, entonces, si tiene que buscar pactar una abstención, quién liderará esas negociaciones con la ultraderecha. Será el equipo de Núñez Feijóo desde Madrid o será él en Andalucía. "Lo haré yo, evidentemente. Yo soy el responsable de la campaña, soy el responsable del Gobierno de Andalucía y, por tanto, me compete a mí", ha dicho Moreno sobre el después de unas elecciones que se configuran también como un test de un liderazgo alternativo en el PP al del propio Feijóo. Y en un PP en el que solo quedan dos mayorías absolutas, la de Moreno y la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.