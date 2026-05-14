Javier Ruiz pone sobre la mesa todo lo que quiere tapar Ayuso con la "escandalera" de México

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México ha dado que hablar antes, durante y después de su presencia allí. En Mañaneros 360, el programa de Javier Ruiz en TVE, el propio presentador ha analizado qué oculta la presidenta de la Comunidad de Madrid con este escándalo.

"¿Por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid está en México durante el hantavirus? Ha habido una crisis sanitaria con ella de agenda o vacaciones en México, en función de quién relata todo esto", ha empezado diciendo el presentador de TVE.

"La pregunta es esta, toda la escandalera que está montando sirve para tapar su ausencia", ha proseguido. Bajo el rótulo "Polémica Ayuso: lo que el ruido tapa", Ruiz ha puesto sobre la mesa que al prestar atención a estas salidas de tono de Ayuso no se presta atención a que, por ejemplo, el poco uso que se le da al Zendal, el hospital de pandemias que inauguró durante la pandemia.

"El Zendal, el hospital para las pandemias, 153 millones de euros, el triple de lo presupuestado, no está operativo. Tapa toda esta escandalera ese hospital que Ayuso presentaba así", ha comentado. Decía Ayuso que no había un hospital como ese de forma permanente y Ruiz ha recogido el guante para volver a responder.

Además del asunto hantavirus, las salidas de tono de Ayuso, según Ruiz, tapa los escándalos judiciales tanto de su pareja como de su mano derecha y jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Líos judiciales

El viaje de Ayuso a México ha coincidido con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, acusado de revelación de secretos, el mismo delito que tumbó al Fiscal General del Estado. "Toda esta escandalera está sirviendo para tapar ese escándalo judicial en el que su mano derecha ha dado dos versiones distintas", ha añadido el periodista.

A la entrada del juzgado donde Rodríguez está siendo juzgado por desvelar el nombre de periodistas en un chat, dijo que la información se la había dado un vecino y a la salida dijo que había sido la pareja de Ayuso: "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía".

Por último se ha preguntado si sirve realmente esta estrategia de desvío de atención de temas importantes y parece, por el momento, que sí.