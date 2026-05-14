Silvia Intxaurrondo escudriña la agenda de Ayuso en México y se oye de fondo un claro "joooder"

Continúa la tournée de Isabel Díaz Ayuso por las televisiones y radios cercanas para explicar los pormenores de su viaje a México y su anticipado regreso tras enfrentarse al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Carlos Herrera, Nacho Abad, Telemadrid, Federico Jiménez Losantos... la presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que Pedro Sánchez está detrás de los ataques que recibió en México y ha acusado al Gobierno de no protegerla.

En TVE, la periodista Silvia Inxtaurrondo ha analizado desde La Hora de la 1, su programa matinal, la agenda de la presidenta madrileña y casi no ha tenido que añadir ni una sola palabra.

"Por añadir en la agenda de Isabel Díaz Ayuso porque le he dicho a nuestra compañera María Álvarez, que estuvo minuto a minuto pendiente de la agenda de la presidenta, oye, ¿qué más cosas hizo?", ha dicho la periodista.

Y lo ha detallado: reunión con la gobernadora, el responsable de Aguascalientes, estuvo con la Cámara de Comercio. Pero después también hizo otras cosas un poco más llamativas.

"Visitó la Basílica de Santamaría de Guadalupe para pedir por todas las madres de España. También participó en un encuentro por la celebración de la evangelización. Además de todo eso, dio alguna entrevista con un medio de comunicación y se reunió con estudiantes de la Universidad de la Libertad", ha enumerado Inxtaurrondo. Justo ahí, por detrás se ha escuchado un "joooder", que provenía de Euprepio Padula.

"Como madrileño me siento absolutamente contento de lo que ha hecho esta señora y del dinero que nos ha traído", ha dicho irónico Padula.

En la mañana del jueves, Ayuso ha estado con Federico Jiménez Losantos en esRadio, donde ha explicado que todo esto ha sido orquestado por Sánchez desde España por ese "guateque" que montó en Barcelona y al que acudieron líderes de la izquierda mundial latinoamericana mientras en Madrid se homenajeaba a María Corina Machado.

Allí ha vuelto a criticar a Sheinbaum y a su programa matinal en el que se somete a preguntas de periodistas. Programa que ha comparado con las mañanas de TVE: "Son exactamente igual los dos gobiernos".