La policía investiga ahora al expríncipe Andrés por presunta conducta inapropiada en el glamuroso Royal Ascot

El entonces príncipe Andrés, duque de York, asiste al cuarto día del Royal Ascot en el hipódromo de Ascot, el 21 de junio de 2019, en Inglaterra.

Los agentes de policía que investigan a Andrew Mountbatten-Windsor (el expríncipe Andrés de Inglaterra) están examinando una nueva acusación contra el hijo favorito de Isabel II por comportarse, presuntamente, de manera inapropiada con una mujer durante el evento de carreras hípicas Royal Ascot, según informan diversos medios británicos, citando reportes iniciales del diario The Sunday Times.

El supuesto incidente habría ocurrido en el año 2002 en el hipódromo de Berkshire, una cita clave en el calendario de la familia real británica. Ese año coincidió con el Jubileo de Oro de la reina Isabel II, que asistió a las carreras acompañada por otros miembros de la realeza, incluido su hijo Andrew. Por el momento, las fuentes policiales indican que no está del todo claro si la denuncia sobre este comportamiento inapropiado se interpuso en la época de los hechos o si se ha presentado recientemente.

Esta nueva línea de investigación se enmarca dentro de una causa penal mucho más amplia dirigida por la Policía de Thames Valley (TVP). El pasado mes de febrero, coincidiendo con su 66º cumpleaños, el hermano del rey Carlos III fue arrestado y formalmente interrogado bajo caución como sospechoso de un delito de "conducta inapropiada en un cargo público" (misconduct in public office).

Dicha investigación inicial se originó a raíz de los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en relación con el caso del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, en los que surgieron indicios de que Mountbatten-Windsor habría compartido información confidencial con él durante su etapa como enviado comercial británico (puesto que ocupó entre 2001 y 2011).

No obstante, las autoridades policiales confirmaron recientemente que el alcance legal de la investigación es significativamente más amplio de lo que se pensaba en un principio.

No son sólo documentos comerciales

Los detectives de la Policía de Thames Valley manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la opinión pública asumiera que el caso sólo se limitaba a la filtración de documentos comerciales. Por este motivo, aclararon que los términos jurídicos del delito de mala conducta en cargo público engloban un espectro delictivo muy diverso, que incluye delitos de índole sexual, corrupción, fraude e interferencias indebidas.

En un comunicado emitido por la fuerza policial tras publicarse estas informaciones, avaladas por medios como la BBC, un portavoz señaló: "No podemos entrar en detalles específicos de la investigación, pero estamos siguiendo todas las líneas razonables de indagación".

Además, las autoridades han hecho un llamamiento público solicitando a posibles testigos o supervivientes que den un paso al frente si disponen de información relevante sobre presuntos abusos sexuales o mala praxis relacionados con el investigado.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de la presión policial, el antiguo duque de York, que fue despojado de sus títulos reales y funciones públicas tras estallar el escándalo de Epstein, continúa negando categóricamente cualquier tipo de conducta delictiva o inapropiada.

Tras ser detenido en febrero y registrarse sus propiedades en Norfolk y Windsor, fue puesto en libertad sin cargos, aunque permanece bajo investigación formal. Se prevé que el proceso sea sumamente complejo y prolongado debido a las dificultades legales para definir con exactitud el estatus de su cargo público en la época de los hechos y la obtención de los documentos originales de las autoridades estadounidenses.