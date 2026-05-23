En Francia describen a "la España de Pedro Sánchez" en unos términos que van a dar que hablar

El diario francés Le Monde ha publicado un artículo de opinión del escritor Daniel Gascón en la que ha desgranado, párrafo a párrafo, lo que está sucediendo con "la España de Pedro Sánchez" tras su éxito internacional por su postura contraria a Donald Trump.

Después de señalar que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha llamado 'papá' al presidente de Estados Unidos, ha destacado que "la España de Pedro Sánchez destaca como una excepción".

"El presidente del Gobierno español es, de hecho, uno de los pocos líderes europeos de izquierdas. Como presidente de la Internacional Socialista, ha sido uno de los líderes occidentales más críticos con las acciones de Israel en Gaza", ha señalado el escritor.

En su columna de opinión, Daniel Gascón también ha recordado la postura del Gobierno español contraria a cumplir "con el objetivo de destinar el 5% de su PIB a defensa, una exigencia de Trump a los aliados de la OTAN". "Además, se negó a permitir que los aviones estadounidenses con destino a Irán utilizaran bases compartidas con Estados Unidos en territorio español", ha contado.

Una popularidad internacional que va a más

El escritor también ha reconocido que después de la cumbre progresista de Barcelona, la popularidad de Sánchez "ha crecido aún más, a nivel internacional". "Sus posturas han provocado duras críticas de líderes como Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, por no mencionar a Elon Musk", ha expuesto.

Tras ello, ha descrito a Sánchez como "un político hábil y tenaz, experto en reinventarse y aprovechar las oportunidades". "En su enfrentamiento con Trump, habló de su admiración por Don Quijote, pero quizás sea más preciso considerarlo una especie de pícaro moderno, en la tradición de La Vida de Lazarillo de Tormes, la primera novela picaresca española", ha añadido.

"Muchas de sus posturas gozan de popularidad en España: un número significativo de españoles apoya la solución de dos Estados en Oriente Medio, critica a Israel y se opone tanto a Trump como a la guerra con Irán", ha razonado.

Daniel Gascón ha reconocido que esta postura "combativa" del presidente español "le ha permitido ganarse el apoyo de sus aliados de izquierda", pero también ha "inquietado" a sus oponentes. "El PP, el principal partido de la oposición, no tiene una posición clara al respecto", ha justificado.

Su debilidad nacional

Pese a que pone en valor cómo la figura de Sánchez ha crecido fuera de España, considera que contrasta "marcadamente con su debilidad a nivel nacional", sobre todo tras las últimas elecciones en Andalucía.

"Sánchez gobierna con el respaldo de una coalición heterogénea integrada por grupos de izquierda y nacionalistas, tanto de izquierda como de derecha, que no ha logrado presentar un solo presupuesto general del Estado en tres años de legislatura", ha señalado.

"Gobierna principalmente mediante decretos presidenciales y con la ayuda de fondos europeos. El Partido Popular lidera actualmente la mayoría de las encuestas y consolida su poder a nivel regional", ha añadido.

Después de hacer un repaso a los presuntos casos de corrupción dentro del PSOE y en figuras cercanas al presidente, ha terminado destacando que "en un país tan polarizado como España, la postura internacional del primer ministro es la que goza de mayor apoyo".

"Oponerse a Trump, Musk y Netanyahu resulta mucho más rentable políticamente que negociar la transferencia de competencias en materia de inmigración a Cataluña o reconocer la incapacidad para aprobar el presupuesto", ha sentenciado.