El informe final de la UCO entierra los grandes 'indicios' de Peinado contra Begoña Gómez

Ni pagos opacos o sospechosos, ni irregularidades en la creación de la cátedra extraordinaria. El informe final de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación de todo lo que rodea al proceso abierto sobre la empresaria y primera dama española, Begoña Gómez, ha echado por tierra las principales líneas e indicios que el juez Juan Carlos Peinado había apreciado durante los más de dos años que abarca ya esta proceso y causa judicial. El mismo proceso en el que insiste que se realice con jurado popular.

Así lo recoge la Cadena SER en una exclusiva en la que expone que la cátedra extraordinaria que investiga el juez de instrucción se creó siguiendo los cauces establecidos por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Además, también señala la UCO que entre los fines y objetivos que englobaban a dicha formación, también se contemplaba la creación de un software sobre sostenibilidad para pymes.

Sobre la cuestión del software, que en la investigación abierta se torna uno de los pilares fundamentales, la unidad de élite del instituto armado recoge que fue financiada por distintas empresas, pero que estas siempre tuvieron conocimiento de que esa cantidad económica tenía como destino la universidad y no Begoña Gómez.

La cifra es "incompatible" con un enriquecimiento ilícito y se aprecian gestiones de la asesora con patrocinadores

En lo relativo a la ausencia de pagos opacos o sospechosos, cabe destacar que la UCO no ha podido identificar caso alguno para ninguna de la cuentas investigadas en el proceso, no solo la de Begoña Gómez. En dicho informe de conclusiones se especifica que la esposa del presidente del Gobierno percibió 17.000 euros en dos años y determinan que esa cantidad es "incompatible" con un supuesto enriquecimiento ilícito personal.

En la otra gran pata de la investigación de Peinado, la que se torna sobre Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez asignada por Moncloa, la Guardia Civil corrobora que esta participó en actividades de carácter privado, además de realizar gestiones con patrocinadores de la cátedra, que deberían haber sido realizadas por parte de los órganos de gestión de la propia Complutense. En este punto, la UCO también subraya una cuestión sobre Álvarez, tras el análisis de cerca de 200 correos electrónicos que fueron investigados. Ninguno de ellos tiene interés para esta investigación.