Mamen Mendizábal describe así lo que está pasando con Zapatero: retrata las dos caras de la moneda 

La periodista Mamen Mendizábal estuvo este sábado en La Roca, el espacio que conduce en laSexta Nuria Roca, para presentar la segunda temporada de Anatomía de..., el programa que tiene en la misma cadena y que volvió este domingo con un primer capítulo dedicado a Jesús Gil.

Durante la tertulia en la que participó también tuvo que hablar de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su supuesta presencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Mendizábal quiso recordar que de momento el proceso judicial abierto por el juez José Luis Calama está en los primeros capítulos y que hay que darle paso antes de opinar si es culpable o inocente.

"Hay que recalcar esto, estamos al comienzo, no hay pruebas documentales todavía y hay indicios. Estamos todos, y digo todos, juzgando ya directamente a Zapatero, incluso dando por hecho que ha cometido delitos abiertamente cuando todavía esa fase ni siquiera ha llegado", afirmó.

La periodista señaló que "por un lado, ponemos el foco en que esa fase no ha llegado, pero por otro lado, todo el mundo tiene claro que ya Zapatero tiene un marrón encima de un tablero total".

Por ello, reflexionó diciendo que "es verdad que hay algunos indicios que tendrán que ser explicados y otros que llaman la atención porque no se sostienen tanto documentalmente".

Su presencia en Onda Cero

La presentadora de laSexta también intervino en el programa Más de uno de Onda Cero y habló sobre Zapatero. "Yo quería poner el foco también en otro aspecto que a mí me parece sorprendente, que no tiene que ver con la moción de censura, sino con la información del Gobierno" apuntó.

Por eso, mostró su sorpresa porque el Gobierno de Pedro Sánchez "no tenga canales de información para anticiparse a lo que ha ocurrido esta semana": "Me sorprende que cuando estaba en todos los mentideros periodísticos, lo que estaba pasando con Zapatero".

Se refirió a "cómo estaba puesto el foco en China, cómo estaba puesto el foco en Venezuela, cómo estaba puesto el foco desde que encarcelaron a su pana Julito en los problemas que podía tener" y no entendió "cómo el PSOE no se ha adelantado, no ha conocido la información".