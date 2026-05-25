Este bar de Navarra, a falta de uno, tiene dos carteles con dos rotundos mensajes para los clientes 

Los carteles que cuelgan en los bares y restaurantes los dueños de estos locales suelen llamar mucho la atención en las redes sociales, ya que generalmente los mensajes que transmiten tienden a tener una gran acogida y a provocar un debate entre los usuarios de plataformas como X, Instagram o TikTok.

Una de las cuentas que más difunde este tipo de letreros es Soy Camarero. En sus perfiles se comparten este tipo de mensajes, así como otros como ofertas de trabajo (tanto buenas como malas), respuestas de clientes a establecimientos o reacciones que tienen los propios propietarios a malas reseñas.

En las últimas horas ha compartido los dos letreros que tiene un bar de Navarra en dos pizarras colocadas en la pared encima de la barra con los que manda dos mensajes muy claros a los clientes. En uno va dirigido a aquellos que tienen hijos y en el otro a los hombres que ensucian los baños.

"Todo niño/a que esté sin supervisión paterna/materna en este bar, será invitado a tres Red Bull para que le aguanten en casa", se puede leer en el primer mensaje. En el segundo, en cambio, pone lo siguiente: "Señores clientes, si utilizan el baño orinen dentro. La persona que limpia los baños es la misma que hace los pintxos".

El tuit de Soy Camarero se ha hecho viral y acumula ya más de 16.400 reproducciones, 400 me gusta y respuestas como las siguientes: