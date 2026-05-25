TikTok convierte una estación de esquí italiana en toda una invasión turística: "La situación era un infierno"

El turismo masivo ya no necesita temporadas altas ni grandes campañas institucionales. A veces basta un vídeo viral, una influencer con millones de visualizaciones o una nueva oferta low cost para transformar de un momento a otro un lugar tranquilo en un escenario completamente desbordado.

Lo que antes ocurría en playas paradisíacas o en icónicos centros históricos empieza a repetirse también en entornos naturales y en estaciones de montaña. Eso es lo que ha ocurrido en Roccaraso, una de las estaciones de esquí más populares de Italia.

Concretamente, unas publicaciones virales en TikTok sobre la estación de esquí provocaron la llegada de 10.000 excursionistas adicionales en un solo fin de semana, colapsando carreteras, pistas y servicios básicos.

Un viaje barato convertido en caos

La situación comenzó con unas imágenes virales de la nieve en Roccaraso, lo que generó que varias empresas turísticas de Nápoles empezaran entonces a ofrecer excursiones organizadas en autobús por apenas 20 dólares, incluyendo incluso un sándwich en el precio.

El resultado fue una avalancha. Hasta 220 autobuses turísticos recorrieron los 125 kilómetros que separan Nápoles de la estación italiana, saturando unas carreteras preparadas para mucho menos tráfico.

El resultado fue tremendo: los residentes denunciaron atascos interminables, basura acumulada y comportamientos incívicos en las pistas. De hecho, algunos vídeos mostraban a visitantes utilizando trineos improvisados hechos con objetos como cacerolas, mientras otros encendían barbacoas directamente en la nieve.

“Un verdadero ataque”

El alcalde de Roccaraso, Francesco Di Donato, no ocultó su enfado y definió la situación como “un verdadero ataque” contra la estación. Según declaró a CNN, aquello se convirtió en “un infierno”, especialmente para residentes y esquiadores habituales con abonos de temporada.

“Roccaraso da la bienvenida y quiere dar la bienvenida a cada vez más turistas, pero esquiadores civilizados y respetuosos”, afirmó el regidor, quien también lanzó una crítica muy directa al modelo de turismo de un solo día que generan las redes sociales: “El sistema de Roccaraso no puede contener la agresión de quienes solo vienen los domingos”.

La polémica acabó señalando a la influencer Rita De Crescenzo, quien había publicado varios vídeos animando a visitar la nieve en Roccaraso. Ella respondió asegurando que no era responsable del caos: “Hice un anuncio precioso para Roccaraso y el público se volvió loco porque puse vídeos maravillosos”.

Cuando el turismo se vuelve inabarcable

Tras esta inesperada situación, las autoridades locales se vieron obligadas a imponer medidas de emergencia y limitar el acceso de autobuses turísticos. Pero el problema va mucho más allá de un solo fin de semana.

Francesco Emilio Borrelli, político del Partido Verde de Nápoles, criticó duramente lo sucedido: “¿Ir a Roccaraso por 15 euros sin recibo? ¿Tirar la basura en la nieve? ¿De qué estamos hablando?”. Además, también denunció que muchos visitantes “no tenían permiso ni pases para estar allí”.

Mientras tanto, algunos turistas acusaron a los vecinos de discriminarlos por proceder de Nápoles, algo que el alcalde rechazó tajantemente. “No tiene nada que ver con su ciudad de origen”, insistió.

Lo ocurrido en Roccaraso vuelve a abrir un debate cada vez más presente en Europa: qué pasa cuando un destino deja de organizar el turismo y empieza simplemente a soportarlo.