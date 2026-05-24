Este bar prohíbe la entrada a casi todos los que forman parte de la Generación Z: la razón no la ves venir

Los establecimientos tienen reservado el derecho de admisión, siempre, no obstante, de los límites legales, pues no se permite la discriminación. En España se convierte en un acto ilícito cuando se utiliza de forma arbitraria o caprichosa.

El caso del siguiente restaurante es, cuanto menos, llamativo. La cuenta de X @SoyCamarero se ha hecho eco del cartel que ha colgado un establecimiento donde prohíbe la entrada "de forma tajante" a ciertas personas.

Concretamente, a toda aquella "que diga 'bro' o 'en plan'". Estas dos expresiones son dos de las más comunes entre los más jóvenes. "No habrá excepción de ningún tipo", afirman los propietarios del local, que parecen tener algo personal contra las personas que se expresan empleando este vocabulario.

Esta prohibición, aunque aparentemente arbitraria, parece dirigirse directamente hacia un segmento de la población que podría agruparse bajo el nombre de "Generación Z". Estos son los nacidos entre 1997 y 2012; es decir, los también conocidos como "nativos digitales".

"Algunos de olvidan de que fueron jóvenes"

La publicación, que supera ya los 1.000 'me gusta' en X, ha provocado cierta polémica. Un usuario se pregunta si el propietario de este restaurante "pondría lo mismo cuando se decía 'tronco, colega, tío, menda, colegui, tron', tan típico de los 80 y 90".

"Es que algunos se olvidan de que fueron jóvenes...", añade. Otro usuario difiere de esto, y secunda la medida adoptada por este establecimiento, yendo incluso más allá: "Los que dicen "bro" y "en plan" no saben leer. Ese cartel no les va a disuadir. No lo entienden".

"Una gilipollez. Solo faltaría entrar a un bar a tomar una cerveza y que me digan como tengo que hablar", señala otro usuario en los comentarios, quejándose de esta medida. "Necesito ir a ese establecimiento. Gracias por existir", apunta otro.

Si se atiende a la normativa, este sería un caso claro de discriminación. Según la Constitución Española y las normativas de consumo, se considera ilegal cualquier discriminación basada en raza, género, religión, opinión o condición social y edad.