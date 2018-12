La decepción de Amaral tras lo que ha hecho TVE: "Una desilusión"

El especial Noche de encuentrossigue dándole quebraderos de cabeza a TVE. Hace unos días, Ana Belén, que participó en el especial, se quejó porque la cadena pública había trasladado su emisión desde la noche del 25 de diciembre al 'late night' del 26. Y ahora ha sido la cantante Amaral la que se ha mostrado decepcionada por la hora de su emisión.

"Un orgullo formar parte de # NocheEncuentrosTVE con tantísimo talento femenino. Y una desilusión por el día y el horario elegido para la emisión", ha escrito la artista en Twitter al ver que TVE emitía el programa, en el que ella participa, a las 0.30, después del especial de Navidad de Operación Triunfo.

Según las quejas que se venían sucediendo desde hace días, la decisión de la cadena pública de relegar el especial al late night del miércoles ha estado motivada por la "reivindicación feminista" del programa.

De hecho, el guionista Paco Tomás aseguró que propuso en un primer momento que el espacio se llamara Mujeres, pero la cadena —dirigida por Eladio Jareño, que llegó al cargo en 2016 a petición del PP y que anunció recientemente que deja su cargo para ser consejero de TV3— tampoco cedió en lo que al título se refiere.

"Los programadores han considerado que [el programa] tenía un alto contenido reivindicativo de la Mujer, y lo han relegado a la noche del miércoles a las 24.30. ¡No salgo de mi asombro! Cuando este programa ha sido diseñado y escrito por la propia TVE. Después de hacer ellos mismos promoción para esta noche. ¡¡¡¡¡Qué ceguera y qué cobardía!!!!", escribió Ana Belén en su cuenta de Instagram.

Este miércoles, las quejas en Twitter se han sucedido por la hora escogida para su emisión:

Maravilla #NocheEncuentrosTVE . Penoso @tve_tve relegándolo a la invisibilidad cuando estaba anunciado para Nochebuena por cagones. Tendrán que darse cuenta quieran o no: programas así son los que engrandecerán el prime de una TV pública. Bravo @martaflich y todas las implicadas.

"Aquí o cabemos todas o no cabe ni dios" - @OficialAnabelen Comienza la #NocheEncuentrosTVE que la cadena no quiso emitir en Nochebuena. De corte feminista, por si había duda.

Si lees esto por la mañana y no sabes qué es #NocheEncuentrosTVE busca en @rtve es un programa que han hecho mujeres y que resulta que @rtve lo ha puesto de madrugada, parece ser porque les ha salido un pelín feminista ... #NoTeLoPierdas ¡Ojalá sea TT todo el día!

Os damos voz, pero de madrugada, no vaya a ser que alguien esté despierto y se ofenda. #NocheEncuentrosTVE @tve_tve @martaflich @OficialAnabelen @RozalenMusic pic.twitter.com/Grb3fBR5S6

Me maravilla #NocheEncuentrosTVE.



Qué gran error no emitirlo en prime time como estaba previsto. Estas artistazas, con esos mensajes, no merecen ser relegadas al late.