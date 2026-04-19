Ignasi Guardans ve lo que ha dicho Juan Carlos I sobre el Gobierno de Sánchez: responde con cuatro frases (y qué frases)

El exdiputado en el Parlamento Europeo, político y jurista español, Ignasi Guardans, ha dejado una de las reacciones más sonadas a las declaraciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez que ha dejado Juan Carlos I en una entrevista en Le Figaro.

El emérito ha aprovechado que Pisuerga pasa por Valladolid mientras hablaba de su hijo, Felipe VI, y no ha dudado en dejarle un recado al Ejecutivo central progresista sobre el reinado que está viviendo el actual monarca español.

Semanas después de verse con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, Juan Carlos I ha sido bastante rotundo: "En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo".

El emérito ha asegurado que las relaciones entre su hijo y el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez "deben de ser muy difíciles". De hecho, ha reconocido que "los tiempos cambian y España ha cambiado", aunque se pregunta sobre en "qué dirección".

"Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra", ha explicado, antes de defender la necesidad de dar un mayor protagonismo a su nieta, la princesa Leonor.

Juan Carlos I ha señalado que la hija de Felipe VI debería "estar más en primera línea" porque es una heredera que "da una muy buena imagen de la monarquía". Y no ha sido lo único, también considera que, aunque la monarquía es criticada "en ciertos países", cree que sigue siendo buena para las sociedades.

"Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido", ha expuesto.

La reacción de Ignasi Guardans

Al ver las palabras de Juan Carlos I en Le Figaro, Ignasi Guardans ha sido rotundo con su reacción. Le ha dedicado cuatro frases al asunto, pero unas frases que no dejan de compartirse.

"El mayor enemigo vivo de la Monarquía española ha vuelto a abrir la boca. Qué pena da. De verdad", ha señalado en la primera parte de su mensaje en la red social X. Pero la cosa no ha terminado ahí.

"Recuerda a una de aquellas vedettes abandonadas por su público, buscando el foco desesperadamente, y destrozando la imagen de cuanto había de hermoso y digno en su pasado", ha sentenciado.