El polémico tuit de un concursante de 'Operación Triunfo' sobre los taxis

Raoul Vázquez, concursante de Operación Triunfo 2017, ha generado controversia en Twitter —donde tiene más de 140.000 seguidores— tras su mensaje en plena guerra entre los taxis y Uber y Cabify.

Los taxistas llevan en huelga desde el lunes en Madrid y desde el viernes en Barcelona. Las protestas han llegado a rodear Fitur, la feria de Turismo que se celebra en la capital de España, donde han encendido hogueras y se han vivido momentos de tensión. A primera hora de la tarde, sanitarios del Samur-Protección Madrid habían atendido a once personas por heridas de carácter leve, cinco de ellos policías nacionales, durante los incidentes.

En medio de este ambiente de crispación, el concursante de OT ha escrito: "Cuando me subo a un taxi como que me da la sensación de que me está haciendo un favor".

Un tuit que ha generado polémica y que ha recibido críticas y alabanzas casi a partes iguales.

Cuando me subo a un taxi como que me da la sensación de que me está haciendo un favor — RAOUL VÁZQUEZ (@raoulvazquez) 23 de enero de 2019

Tras los mensajes ha escrito:

Que pena que no coincidamos en opiniones. — RAOUL VÁZQUEZ (@raoulvazquez) 23 de enero de 2019

Estas son algunas de las respuestas que ha recibido el mensaje.

No me interesa tu cuenta de Twitter si la usas para hacerte el graciosillo con temas q no te van ni te vienen. Chaitooo 👋 — Release (@Release38) 23 de enero de 2019

es que te lo está haciendo pero calla por favor te lo pido no te metas en estos jardines colega — candela🕊️ (@raeioula) 23 de enero de 2019

Si es lo que sientes, me parece bien que lo expreses. — María (@violinesami) 23 de enero de 2019

Cada vez q he usado el taxi en Madrid me ha pasado algo así y he tenido bronca con el taxista, decidí hace tiempo q allí no volvería a coger uno, afortunadamente en mi ciudad es diferente. — Sofía 🐺 (@___s0fia___) 23 de enero de 2019

Raoul... Un poquito de reflexión por favor. Como ciudadanos defendamos el servicio público, propongamos mejoras si queremos, pero no olvidemos que sólo el taxi nos asegura que no nos pongan precios abusivos y nos quedemos sin servicio a la larga. — Neurotiquita (@neurotiquita) 23 de enero de 2019

deja de liarla que siempre estás igual con estos temas por favor te lo pido desde mi cariño — unai 🐝 (@1iramosfdz) 23 de enero de 2019

tienes que entender que son trabajadores y sus condiciones también, infórmate si puedes antes de dar una opinión así siendo una persona publica anda — Andrómeda 🌙☀️ (@fantaxeando) 23 de enero de 2019

tío, raoul, te quiero mucho pero infórmate xq por lo único que luchan es por sus derechos laborales y esa opinión hace que seguidorxs jóvenes y desinformadxs tuyxs se influencien x ti — miénteme, li 🐻 (@queerghstbuster) 23 de enero de 2019

Que malo es generalizar, a mí me das tú la sensación que cada vez que hablas perdonas la vida. — Imma (@Imma79426017) 23 de enero de 2019

A mi me ha pasado sobre todo cuando son trayectos cortos que me han mirado hasta mal — Ro 🌹 (@RoooHC97) 23 de enero de 2019