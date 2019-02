El trabajo de tus sueños: buscan aspirantes para viajar a todo lujo cobrando 2.200 euros a la semana

Es, en apariencia, el trabajo de los sueños de mucha gente: viajar por todo el mundo con todo lujo y cobrando 2.200 euros por semana durante tres semanas.

No es una fantasía. Es la oferta de empleo que ha publicado la compañía de cruceros Royal Caribbean, que está buscando un aspirante para que sea aprendiz del Instagrammer de la empresa durante tres semanas.

El elegido deberá probar todas las experiencias de las que disfrutan los viajeros de la compañía y luego publicar material audoivisual en Instagram, Instagram Stories e IGTV.

Se trata de viajes en los que se visitan lugares como Alaska y Osaka y en los que se hace rafting por los fiordos noruegos. Y todo ello cobrando 2.000 libras a la semana.

Si no tienes tu CV actualizado, no te preocupes. No hace falta. Para aspirar al puesto sólo es necesario tener una cuenta de Instagram. Los candidatos deben compartir su mejor historia, foto o vídeo de viaje en Instagram etiquetando a @RoyalCaribbeanUK y usando la etiqueta #ShoreExplorer.

El aspirante debe estar disponible para viajar durante tres semanas consecutivas de mayo a agosto de 2019. El plazo para presentar las candidaturas termina el 1 de marzo.