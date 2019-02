La sospechosa felicitación de cumpleaños de Miguel Ángel Muñoz a Ana Guerra

Ni confirman ni desmienten, pero Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra siguen jugando al tonteo en redes sociales. Esta vez ha sido con motivo del cumpleaños de la triunfita, que este lunes 18 de febrero sopla 25 velas y a la que uno de los primeros en felicitar ha sido el protagonista de Presunto Culpable.

Poco después de las 00:00 horas, Muñoz acudió a Twitter para dejar una críptica felicitación que después trasladó a Instagram. "Feliz es poco", escribió el actor dirigiéndose a la intérprete de Bajito y Ni la hora.

Sus palabras recibieron como respuesta un corazón amarillo 💛, que Guerra publicó sólo unos minutos más tarde.

No quedaron ahí las muestras de cariño de Muñoz, que en los stories de Instagram, donde suele compartir guiños a Ana Guerra, publicó una imagen de lo que parecen las velas de la tarta de Guerra. A la foto le acompaña una banda sonora: la canción Bajito. Y no cualquier parte de la canción, la que dice: ♪ ♬ No tenía ganas, ni quería enamorarme ♪ ♬

Publicación de Miguel Ángel Muñoz en 'stories'.

¿Se estará confirmando por fin el romance del que se lleva hablando desde el pasado julio?