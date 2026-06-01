Un argentino viaja a España y dice notar una diferencia esencial entre Madrid y Barcelona

El argentino experto en finanzas Agustín, que se hace llamar en TikTok @agustin.wealth, lleva ya un tiempo viviendo en España, concretamente en Barcelona, adonde se mudó por trabajo. Tras viajar varias veces a Madrid, ha notado algunas diferencias que ha querido señalar en un vídeo que ha acumulado más de 17.000 visitas (y subiendo) en apenas unas horas.

"Es muy loco que cada vez que vengo a Madrid me doy cuenta de que tiene una energía pero completamente diferente a la que tiene Barcelona, no sé cómo explicarlo, pero siento que después de dos años viviendo en España, cada vez que piso Madrid, siento que es muchísimo más corporativo, más serio", ha expresado al principio.

En Madrid ha visto que hay "toda la gente de traje, reuniones, despachos, oficinas llenas, restaurantes llenos al mediodía", y la ha descrito como "una ciudad más capital europea". En cambio, Barcelona la ha percibido como mucho más "internacional": "Más creativa, más startup, más lifestyle, más estética y sobre todo mucho más relajada".

"Madrid es mucho más clásico; Barcelona, más artística"

"Hasta visualmente se siente diferente porque Madrid es mucho más blanca, más prolija, más clásica, grande, y Barcelona es mucho más mediterránea, artística, amarillenta, alternativa", ha expresado. Por eso considera que son dos perfiles de ciudad "completamente diferentes".

Hablando desde el punto de vista de su tipo de empleo, relacionado con las finanzas, concluye: "Barcelona te trae más diseñadores, tecnología, startups, freelancers, incluso extranjeros. Y Madrid, por otro lado, es un perfil mucho más corporativo, abogados, banca, inversión, empresas, oficinas, despachos gigantes... Y ahí hay mucha más política y poder".

Por eso, dos años después de pisar por primera vez España, ha notado que Barcelona es una ciudad "que te abraza con su montaña y su mar", mientras que Madrid "te empuja más profesionalmente".

En cuanto a las reacciones, se ha generado un enorme debate sobre cuál es la ciudad preferida por los usuarios: "Madrid es mil veces más acogedora, más bonita, más movible". El usuario Óscar Horta replica que "se vive mejor en Madrid, pero es más bonita Barcelona".