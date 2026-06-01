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Tiene un 92% de agua, aporta el 25% de la vitamina C diaria y mejora la función vascular: lo que un estudio confirma sobre la sandía
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Tiene un 92% de agua, aporta el 25% de la vitamina C diaria y mejora la función vascular: lo que un estudio confirma sobre la sandía

No solo es una fruta refrescante, sino que también aporta beneficios a la salud.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer comiendo sandía.
Una mujer comiendo sandía.Getty Images

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, pocas frutas se vuelven tan protagonistas como la sandía. Presente en playas, terrazas y reuniones familiares, su sabor fresco y su enorme capacidad para hidratar la han convertido desde hace años en uno de los alimentos más queridos de la temporada. Además de ser un clásico contra el calor, también aporta beneficios importantes para la salud y la calidad de la alimentación.

Más allá de su popularidad en verano, la ciencia empieza a fijarse cada vez más en las propiedades nutricionales de esta fruta. Diversos estudios recientes han relacionado el consumo habitual de sandía con una mejor calidad de la dieta y posibles beneficios para la salud cardiovascular, gracias a su combinación de agua, antioxidantes y compuestos naturales que favorecen la circulación sanguínea.

Según datos nutricionales difundidos por Independent.co, esta fruta supera el 90% de agua y una ración de dos tazas aporta 80 calorías. Además de alrededor del 25% del valor diario de vitamina C, también suma vitamina A, B6 y potasio. Por todo ello, se convierte en una de las opciones más completas y refrescantes para combatir el calor y mantenerse hidratado durante el verano.

Sus beneficios cardiovasculares

Un análisis publicado en Nutrients a partir de encuestas nutricionales de Estados Unidos dicta que quienes consumen sandía con regularidad tienden a tener una dieta de mejor calidad y a ingerir más fibra, magnesio, potasio, vitamina A y vitamina C, al tiempo que registraban menos azúcares añadidos y grasas saturadas. En otras palabras, no solo se trata de una fruta ligera, sino de un alimento que encaja bien en patrones de alimentación más equilibrados.

De la misma forma, varios investigadores de la Universidad Estatal de Luisiana observaron, en un ensayo controlado con placebo, que dos semanas de jugo de sandía al día mejoraron la función endotelial y algunos indicadores de la microcirculación durante episodios de hiperglucemia inducida en adultos sanos. No obstante, el propio equipo advirtió que el estudio fue pequeño y que hacen falta más trabajos antes de sacar conclusiones definitivas.

La investigación se centró en dos compuestos de la sandía implicados en la producción de óxido nítrico: la L-citrulina y la L-arginina, que ayudan a que los vasos sanguíneos se relajen y se dilaten, una característica crucial para una circulación y una función cardiovascular saludables. A eso se suma el aporte de licopeno, especialmente alto en la sandía de pulpa roja, un antioxidante muy estudiado por su papel frente al estrés oxidativo. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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