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Nicolas, de ingeniero nuclear a horticultor ecológico: "Mi trabajo consistía en elaborar informes, archivos de Excel o presentaciones. Quería volver a cosas más concretas"
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Nicolas, de ingeniero nuclear a horticultor ecológico: "Mi trabajo consistía en elaborar informes, archivos de Excel o presentaciones. Quería volver a cosas más concretas"

Una decisión que le ha permitido empezar de cero en el campo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un agricultor llevando verduras orgánicas en caja para entrega
Un agricultor llevando verduras orgánicas en caja después de haberlas cosechado.Getty Images

Cada vez son más las personas que, después de años siguiendo un camino aparentemente estable, deciden parar, mirar alrededor y cambiarlo todo. No se trata solo de dejar un trabajo, sino de replantearse el ritmo de vida y la relación con su entorno. En ese grupo de giros vitales radicales encaja la historia de Nicolas Blanc de Lanaute, que pasó de los planos del sector nuclear a las manos en la tierra.

Tras más de una década trabajando como ingeniero en el sector nuclear y dirigiendo equipos técnicos, Nicolas llegó a un punto de saturación en el que el trabajo de oficina empezó a pesar más que la propia vocación profesional. Ese malestar, alimentado también por reflexiones sobre el modelo energético y su propio estilo de vida, terminó empujándole a aprovechar una salida voluntaria de su empresa para empezar de cero en el campo.

"Mi trabajo consistía en elaborar informes, archivos de Excel o presentaciones. Quería volver a cosas más concretas", resume en declaraciones recogidas por Le Monde. Por ello, Nicolas decidió formarse en gestión de explotaciones agrícolas y empezar desde cero en un sector completamente distinto. Poco a poco fue dando forma a su propio proyecto hortícola, apostando por una producción ecológica y de proximidad que le devolviera esa conexión directa con el trabajo manual que sentía haber perdido.

“Necesitaba ser fiel a mí mismo”

Este antiguo empleado de una filial de Areva en Loches, en Indre-et-Loire, se instaló como horticultor ecológico en Nouans-les-Fontaines y hoy cultiva unas cincuenta variedades de hortalizas y también algunas frutas, que comercializa directamente en los mercados de Selles-sur-Cher y Saint-Aignan. “Necesitaba ser fiel a mí mismo”, explica, convencido de que el cambio le ha permitido recuperar una forma de vida más coherente y cercana a la tierra.

Según relató, el detonante apareció una noche, durante un trayecto en coche, cuando escuchó un podcast con Jean-Marc Jancovici hablar del agotamiento de los combustibles fósiles. “Yo escuchaba tranquilamente en mi coche, quemando gasolina, sin reaccionar”, recuerda, mientras que la contradicción entre ese mensaje y su vida profesional le removió por dentro. Por ello, decidió formarse en gestión de explotaciones agrícolas y empezó a prepararse de forma metódica para reconvertirse en productor.

En esta línea, también decidió limitar al máximo la mecanización y apostar por herramientas más sencillas, como la carretilla y la grelinette. Hoy, su explotación se basa en el cultivo de hortalizas, melones, raíces y tubérculos. Aunque tuvo que renunciar a su antiguo salario y, por ahora, no se paga sueldo, asegura que duerme mejor, vive con menos estrés y ha recuperado una sensación de utilidad que echaba de menos.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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