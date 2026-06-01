Nicolas, de ingeniero nuclear a horticultor ecológico: "Mi trabajo consistía en elaborar informes, archivos de Excel o presentaciones. Quería volver a cosas más concretas"

Cada vez son más las personas que, después de años siguiendo un camino aparentemente estable, deciden parar, mirar alrededor y cambiarlo todo. No se trata solo de dejar un trabajo, sino de replantearse el ritmo de vida y la relación con su entorno. En ese grupo de giros vitales radicales encaja la historia de Nicolas Blanc de Lanaute, que pasó de los planos del sector nuclear a las manos en la tierra.

Tras más de una década trabajando como ingeniero en el sector nuclear y dirigiendo equipos técnicos, Nicolas llegó a un punto de saturación en el que el trabajo de oficina empezó a pesar más que la propia vocación profesional. Ese malestar, alimentado también por reflexiones sobre el modelo energético y su propio estilo de vida, terminó empujándole a aprovechar una salida voluntaria de su empresa para empezar de cero en el campo.

"Mi trabajo consistía en elaborar informes, archivos de Excel o presentaciones. Quería volver a cosas más concretas", resume en declaraciones recogidas por Le Monde. Por ello, Nicolas decidió formarse en gestión de explotaciones agrícolas y empezar desde cero en un sector completamente distinto. Poco a poco fue dando forma a su propio proyecto hortícola, apostando por una producción ecológica y de proximidad que le devolviera esa conexión directa con el trabajo manual que sentía haber perdido.

“Necesitaba ser fiel a mí mismo”

Este antiguo empleado de una filial de Areva en Loches, en Indre-et-Loire, se instaló como horticultor ecológico en Nouans-les-Fontaines y hoy cultiva unas cincuenta variedades de hortalizas y también algunas frutas, que comercializa directamente en los mercados de Selles-sur-Cher y Saint-Aignan. “Necesitaba ser fiel a mí mismo”, explica, convencido de que el cambio le ha permitido recuperar una forma de vida más coherente y cercana a la tierra.

Según relató, el detonante apareció una noche, durante un trayecto en coche, cuando escuchó un podcast con Jean-Marc Jancovici hablar del agotamiento de los combustibles fósiles. “Yo escuchaba tranquilamente en mi coche, quemando gasolina, sin reaccionar”, recuerda, mientras que la contradicción entre ese mensaje y su vida profesional le removió por dentro. Por ello, decidió formarse en gestión de explotaciones agrícolas y empezó a prepararse de forma metódica para reconvertirse en productor.

En esta línea, también decidió limitar al máximo la mecanización y apostar por herramientas más sencillas, como la carretilla y la grelinette. Hoy, su explotación se basa en el cultivo de hortalizas, melones, raíces y tubérculos. Aunque tuvo que renunciar a su antiguo salario y, por ahora, no se paga sueldo, asegura que duerme mejor, vive con menos estrés y ha recuperado una sensación de utilidad que echaba de menos.