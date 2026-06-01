La isla turística que vigila Rusia: 18.000 soldados de la OTAN y Ucrania entrenan la defensa de Gotland en el mayor ejercicio del Báltico

Patrullas con tanques suecos por el norte de Gotland, el 16 de enero.

Cada verano miles de turistas llegan a Gotland atraídos por sus playas, sus pueblos medievales y su tranquilidad en pleno mar Báltico. Sin embargo, en las últimas semanas la imagen de esta isla sueca ha sido muy distinta: vehículos militares, maniobras aéreas y miles de soldados desplegados en un escenario que simula una crisis con Rusia.

La razón es Aurora 26, uno de los mayores ejercicios militares organizados en la región en los últimos años. En él participan 18.000 efectivos de doce países de la OTAN y Ucrania, que entrenan una hipotética defensa de la isla ante una amenaza creciente en la parte este de Europa.

Detrás de estas maniobras hay una idea compartida por numerosos expertos militares: quien controle Gotland tendrá una posición privilegiada sobre buena parte del mar Báltico.

La isla que se ha convertido en pieza clave de la OTAN

Situada frente a la costa sueca y a poca distancia de importantes rutas marítimas, Gotland ocupa una posición estratégica que ha ganado relevancia desde la invasión rusa de Ucrania.

"Quien controle Gotland controlará la parte central del mar Báltico, desde la costa polaca hasta el archipiélago entre Suecia y Finlandia", afirmó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas suecas, Michael Claesson, durante el desarrollo del ejercicio.

El escenario de Aurora 26 contempla un incremento de ataques híbridos y una creciente presencia hostil cerca de la frontera oriental de la OTAN. Una hipótesis que, según las autoridades militares suecas, no puede descartarse en el actual contexto de tensión con Moscú.

Drones ucranianos: una nueva forma de hacer la guerra

Uno de los elementos más llamativos de este ejercicio militar ha sido la participación de militares ucranianos con experiencia directa en el conflicto contra Rusia.

Pilotos especializados en drones compartieron conocimientos con soldados suecos y estadounidenses sobre una tecnología que ha transformado el campo de batalla en Ucrania.

"Los drones se encuentran entre las armas más letales en el campo de batalla actual", explicó un militar ucraniano de 24 años conocido por el indicativo de "Tarik". "Estamos enseñando a los suecos a utilizarlos mejor; aún existe un gran potencial de mejora", añadió.

La presencia de Ucrania ha servido además para trasladar a los aliados las lecciones aprendidas durante más de cuatro años de guerra frente a Rusia, especialmente en materia de vigilancia, reconocimiento y combate de precisión.

La sombra de Rusia y las dudas sobre Estados Unidos

Las maniobras llegan en un momento de incertidumbre para la seguridad europea. Claesson advirtió de que "en Occidente a veces subestimamos el nivel de tolerancia al riesgo estratégico de Rusia".

Según el jefe militar sueco, Moscú podría verse tentado a aprovechar posibles vulnerabilidades mientras los países europeos siguen reforzando sus capacidades defensivas. "¿Por qué iban a esperar mientras aún existen vulnerabilidades que podrían ser explotadas?", planteó.

Al mismo tiempo, el debate sobre el papel de Estados Unidos dentro de la OTAN sigue presente. Aunque militares estadounidenses han participado en el ejercicio y han destacado la "excepcional cooperación" con sus aliados, las recientes decisiones de Washington han alimentado algunas dudas en Europa.

Mientras tanto, Gotland continúa siendo una isla de vacaciones para miles de visitantes. Pero durante unos días, este rincón del Báltico se ha convertido también en el escenario donde la OTAN ensaya cómo respondería ante una de las mayores amenazas para la seguridad europea.