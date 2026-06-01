Viajan a China, le dicen a un ciudadano que son de España y lo que suelta de Pedro Sánchez dice mucho

Pedro Sánchez ha ganado una reputación internacional enorme. Desde que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán, dando comienzo a una guerra en Oriente Medio con consecuencias económicas internacionales preocupantes, el presidente del Gobierno español se ha mostrado tajante desde el primer momento.

"No a la guerra" fue la frase que definió a Sánchez en una de sus primeras ruedas de prensa poco después de que estallara el conflicto internacional. Ser uno de los pocos líderes europeos que se han proclamado de forma tan contundente y cristalina desde el inicio ha hecho que Sánchez se haya ganado el aplauso de muchos países extranjeros, como China.

Laura Botta, una periodista de viajes que se encuentra actualmente en el país asiático, ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@laurabotta_) en el que ha contado lo que le dijo un hombre chino cuando ella y una amiga le revelaron que eran españolas.

Según ha relatado, después de viajar por 46 países es la primera vez que recibe una respuesta así: "La primera vez en la vida que digo que soy española y no me vienen con el grito: ¡ah, sí, Real Madrid, Barcelona! No, no. Ojito con lo que me ha dicho".

"Ah, sí, Sánchez es vuestro presidente, ¿no?", le respondió el hombre en un inglés chapurreado. Después de que ellas le contestaran que sí, solo necesitó añadir: "¡Me encanta!". El vídeo ha acumulado más de 44.000 visitas y 6.700 'me gusta' (y subiendo).

No es la primera vez

No ha sido la primera vez que un ciudadano en China ha hecho un buen comentario sobre Sánchez tras su postura contra la guerra. El pasado mes de marzo, Dennís y Gabi, una pareja creadora de contenido (@cuadernodeviaje) en TikTok, viajaron a China y al pasear por un parque se encontraron con un señor con el que hablaron.

Les dijo: "¿Todos ustedes son de España, verdad? Yo realmente valoro a vuestro primer ministro, muy valiente. Los españoles son las mejores personas del mundo ahora mismo".