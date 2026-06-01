Ataque de "autodefensa" de EEUU a Irán, réplica sobre una base y drones en Kuwait: ¿esto es tregua?

Una bandera iraní ondea al viento mientras varios barcos permanecen anclados, el 16 de mayo de 2026, en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak.

Estados Unidos afirmó haber atacado objetivos militares iraníes en la pasada noche y la Guardia Revolucionaria iraní declaró ya a primera hora del lunes lunes haber atacado una base estadounidense en respuesta, en el último de una serie de intercambios en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra que ya dura tres meses.

Los ataques en la costa del Golfo Pérsico de Irán fueron en respuesta a "acciones agresivas iraníes que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales", declaró el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en una publicación en X.

"Aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente eliminando defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que representaban una clara amenaza para los buques que transitaban por aguas regionales", afirmó el CENTCOM, añadiendo que continuará protegiendo los activos e intereses estadounidenses durante el alto el fuego vigente.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró el lunes haber atacado una base aérea utilizada por Estados Unidos para un ataque contra el sur de Irán, sin especificar cuál.

Las defensas aéreas de Kuwait, donde se ubica una importante base estadounidense, interceptaron ataques con misiles y drones el lunes, mientras sonaban las sirenas en todo el país, según informó la agencia estatal de noticias KUNA, sin ofrecer más detalles.

Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques esporádicamente desde que entró en vigor su alto el fuego a principios de abril, mientras se prolongan las negociaciones para un acuerdo más duradero. Un intercambio similar ocurrió el jueves pasado y fue descrito en términos parecidos por ambas partes.

Tensión mundial

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha provocado graves problemas económicos a nivel mundial al disparar los precios de la energía debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump ha declarado que su principal objetivo en la guerra es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear con su uranio altamente enriquecido. Teherán ha negado sistemáticamente tener planes para ello.

Trump se enfrenta a la presión de reabrir el estrecho de Ormuz y reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de noviembre, ante la creciente frustración de los votantes por el alza de los precios. Al mismo tiempo, se enfrenta a una posible reacción negativa de los sectores más intransigentes de su propio partido respecto a Irán ante cualquier concesión a Teherán.

Ambas partes mantienen discrepancias en otros asuntos, como las exigencias de Teherán para el levantamiento de las sanciones y la liberación de decenas de miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros.

La guerra de Israel en Líbano contra la milicia Hezbolá, respaldada por Irán, constituye otro obstáculo importante. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo que había ordenado a las tropas avanzar en territorio libanés en la lucha contra el grupo militante Hezbolá.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló con el presidente libanés Joseph Aoun y con Netanyahu sobre las negociaciones diplomáticas entre Israel y el Líbano, y propuso un plan para permitir una "desescalada gradual", según informó un funcionario estadounidense.