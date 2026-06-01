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Ferran Adrià, cocinero, sobre las jornadas en alta cocina: "En 2001 fuimos el primer tres estrellas que cerró al mediodía. Hacer 15 horas era inhumano"
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Ferran Adrià, cocinero, sobre las jornadas en alta cocina: "En 2001 fuimos el primer tres estrellas que cerró al mediodía. Hacer 15 horas era inhumano"

El chef pone el foco en la cara menos visible de los fogones.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de Ferran Adrià y otra de una preparación de alta cocina
Ferran Adrià sobre las jornadas en alta cocina.Getty Images

La alta cocina suele contarse desde el brillo de las estrellas Michelin, los platos imposibles y las listas de los mejores restaurantes del mundo. Pero detrás de cada servicio hay también jornadas interminables, presión constante y equipos que trabajan al límite para sostener la excelencia. Ferran Adrià, uno de los grandes revolucionarios de la gastronomía moderna, ha puesto el foco en esa cara menos visible de los fogones.

El chef habla de un oficio apasionante, pero también extremadamente duro. En su paso por el podcast ‘Talent Hostelería’, Ferran Adrià reflexionó sobre la realidad que se esconde detrás de la alta cocina y desmontó parte de la imagen idealizada que durante años ha rodeado al sector. El cocinero defendió la necesidad de profesionalizar la hostelería, mejorar la gestión de los negocios y poner el foco no solo en la creatividad, sino también en las personas que hacen posible cada servicio.

Durante la conversación, el chef recordó algunas de las decisiones que marcaron la etapa final de elBulli y cómo el restaurante tuvo que adaptarse a una exigencia cada vez mayor dentro y fuera de la cocina. “En 2001 fuimos el primer tres estrellas que cerró al mediodía. Hacer 15 horas era inhumano”, explica el cocinero. Una medida que respondía tanto al desgaste físico del equipo como a la necesidad de encontrar un modelo de trabajo más sostenible.

Más tiempo para pensar

Según explicó, no fue una apuesta estética, sino una necesidad para cortar de raíz unas jornadas que él mismo define como “inhumanas”. Adrià reconoció que en aquel momento el equipo estaba “pelado” y que no existía margen económico para incorporar más personal, por lo que muchos trabajadores acababan soportando turnos maratonianos para mantener el nivel de exigencia del restaurante.

Detrás de esa decisión había también una forma distinta de entender la creatividad. Adrià ha explicado en otras ocasiones que el cambio de horarios permitió reservar tiempo para pensar, experimentar y ordenar el trabajo culinario, una idea que encaja con la evolución de elBulli hacia un laboratorio de innovación más que hacia un restaurante convencional. Para el chef, innovar no era solo crear platos nuevos, sino construir un modelo capaz de sostener la creatividad sin llevar al límite al equipo.

En su intervención, Adrià también insiste en una idea que atraviesa toda su visión del sector: la alta cocina no solo se mide por la técnica, sino por la capacidad de gestionar bien un negocio, cuidar al equipo y evitar que la excelencia se sostenga sobre el desgaste extremo. Una reflexión con la que el cocinero vuelve a poner el foco en la parte menos visible de la gastronomía de élite y en la necesidad de construir modelos más humanos y sostenibles dentro de los fogones.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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