Marilyn Monroe: un recorrido por los 100 años de un mito que sobrevive al Hollywood actual

El 1 de junio de 1926, hace exactamente 100 años, nacía Norma Jean Baker, quien unos cuantos años después se acabaría convirtiendo en el mito de belleza por excelencia del siglo XX, convertida ya en Marilyn Monroe.

Pero algo más allá tiene que haber para que, cien años más tarde, habiendo más personas no coetáneas a su vida que las que sí lo fueron, su imagen parezca no haber sucumbido al olvido por el paso del tiempo.

Puede que fuese su inusual infancia, marcada por importantes ausencias, la falta de amor, la pobreza... O sus 33 películas, entre papeles menores, secundarios, y protagonistas. O quizá fue su temprana e impactante muerte lo que hizo no caer el mito en el olvido.

La huérfana 3.463: miseria, caridad y abusos sexuales

Norma Jeane Baker (Marilyn Monroe) en la playa cuando era pequeña junto a su madre, Gladys Baker Getty Images

Como cuenta Donald H. Wolfe en un su libro Marilyn Monroe: investigación de un asesinato, la niña Norma Jean nació en la sala de caridad del Hospital General de Los Ángeles. Su madre Gladys Baker había escapado de su matrimonio anterior con Jasper Baker que le había dejado dos hijos: Jackie (1917) y Bernice (1919), que acabaron malviviendo con su padre tras numerosos intentos fallidos de Gladys de hacerse con la custodia de ellos.

La precariedad laboral de Gladys unida a la falta de apoyo de sus progenitores hizo que Norma se acabara criando en numerosos sitios. El abuelo materno había muerto años antes en una institución para enfermos mentales, y su abuela, Della Monroe, se había ido a reconciliarse con el que creía que era el amor de su vida a la isla malaya de Borneo de donde regresó sin éxito.

En sus primeros años de vida se crio con sus vecinos de Rhode Island Avenue, Wayne e Ida Bolender, los cuales se ganaban la vida como niñeros a cinco dólares semanales. Fue en esos años, cuando la pequeña Norma, que aún no había cumplido los dos años, casi muere asfixiada a manos de su abuela Della, que por entonces sufría de una psicosis maniaco depresiva.

En 1946 aún era conocida como Norma Jeane Mortenson y no había teñido su pelo de rubio. Getty Images

Más adelante se fue a vivir con su madre Gladys, que con enorme esfuerzo había conseguido por fin empezar a comprar una casa, de la que subalquilaba habitaciones. En este contexto, la actriz fue víctima de abusos sexuales por parte del actor británico Murray Kinnell, el cual se hospedaba en una de las habitaciones. Poco después su madre Gladys sería internada en una institución psiquiátrica.

Grace Goddard, amiga de Gladys, intentó en vano (debido a su extrema pobreza y a sus problemas con el alcohol) hacerse cargo de ella, pero la acabó dejando en un orfanato, en el Hogar de Huérfanos de Los Ángeles convirtiéndose en la huérfana número 3.463. Y allí estuvo intermitentemente hasta los 16 años. Esa mujer, Grace, fue una de las pocas personas de las que sintió que la quería y fue también la primera que le hizo creer en la idea de que ella podría llegar a ser actriz.

Marilyn Monroe, ¿una rubia tonta?

Esa idea se aferró a ella demasiado fuerte como para dejarla escapar. Norma soñaba con llegar algún día a ser una estrella de Hollywood, aunque más que un sueño fue también su vía de escape.

La actriz estadounidense Marilyn Monroe Portada de la revista 'Picture Post'. Getty Images

Como si el destino quisiese ese camino para ella, cuando ella tenía alrededor de 18 años, un fotógrafo del ejército la descubrió un día mientras trabajaba en la planta de Radio Plane en Burbank, California. Quedó tan impactado por su belleza que insistió en hacerle una sesión de fotos para colocarla en una agencia de modelos. Y dicho y hecho unos meses más tarde ya estaba ganando dinero como modelo. Fue en esta etapa, trabando para la agencia Blue Book Model Agency cuando le aconsejaron teñirse de rubia platino.

Rápido empezó a tratar de colarse en las grandes productoras de cine y su primer contrato vendría de la mano de la 20th Century Fox, donde le dieron algún que otro papel secundario. En 1946, el director de casting de los estudios le sugirió que se cambiase el nombre por el de Marilyn. Ese mismo día su “tía” Grace le dijo que ese nombre quedaba perfecto con el apellido de soltera de su madre, Monroe. Y voilá, ya por fin tenía un nuevo personaje, por fin podía empezar a ser Marilyn Monroe.

Pero todavía le quedaba un largo recorrido que hacer. Al poco la 20th Century Fox no le renovó contrato y tuvo que volver a moverse entre los estudios para conseguir algún papel. Pronto llegaría uno, bajo los estudios Columbia, Las chicas del coro, y seguidamente participaría en la película de los consagrados Hermanos Marx, Amor en conserva. Este papel se lo consiguió su amigo y agente Johnny Hyde, una de las personas fundamentales en su carrera. Gracias a él apareció en dos míticas películas, La jungla de asfalto y Eva al desnudo.

Su boom estalló finalmente en la década de los cincuenta donde destacan títulos como Los caballeros las prefieren rubias, Cómo casarse con un millonario, La tentación vive arriba, El príncipe y la corista, Con faldas y a lo loco…

Marilyn Monroe (izquierda) y Jane Russell (derecha) dejan sus huellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, frente al Teatro Chino de Grauman Bettmann Archive

Fueron sus papeles de rubia tonta los que más fama le dieron, pero al mismo tiempo los que más la consumían y luchando por apartarse del estereotipo se negó en varias ocasiones a hacer Con faldas y a lo loco, cuyo personaje de Sugar Kane había sido escrito por y para ella. Finalmente, después de múltiples intentos de Arthur Miller, en aquel entonces su marido, para convencerla de que era un buen papel y tras varias reuniones con el director del filme Billy Wilder y los actores protagonistas (Tony Curtis y Jack Lemmon) acabó aceptando el papel.

Pero el cine no siempre le daba la estabilidad y seguridad que necesitaba y esto, unido a su frenética y agitada vida personal, en la que no siempre se movía con las personas adecuadas, hizo que esta intensa etapa de fama desmesurada fuese llegando a su fin.

Veredicto final: “Probable suicidio”

A lo largo de su carrera, sobre todo en la década de los cincuenta, la época donde más abusó de alcohol y barbitúricos, Marilyn tuvo varios (al menos cuatro) intentos de suicidio. El primero a causa de una depresión al morirse su mentor, Johnny Hyde.

Por eso, la noticia de su “probable suicidio” en la madrugada del 4 de agosto de 1962, aunque impactante, para muchos fue la explicación más coherente al triste final de la estrella. Pero para otros, ese veredicto no tenía ni pies ni cabeza. Donald H. Wolfe fue uno de ellos y en su novela Marilyn Monroe: investigación de un asesinato intentó dar un poco de luz al asunto.

¿Realmente fue un suicidio? ¿Fue la mafia? ¿Los Kennedy?... Son muchas las preguntas y teorías que se han ido configurando desde entonces. Actualmente la versión oficial solo es una, pero deja bastantes fallas y dudas en el relato.

Wolfe empieza contando lo que se conoce de esa fatídica madrugada. Se sabe que el primer policía en recibir una llamada a las 4:25 am informando de que la estrella de Hollywood Marilyn Monroe había fallecido fue Jack Clemmons. La llamada provenía del médico de Marilyn, Hyman Engelberg. Al llegar Clemmons a la casa se encontraban el médico, su psiquiatra Ralph Greenson y su ama de llaves, Eunice Murray. Los tres le confirmaron que Monroe se había suicidado.

El dormitorio en el que se encontró a Marilyn Monroe el día de su muerte en 1962 Bettmann Archive

Lo que vio Jack Clemmons…

El policía identificó su cuerpo tendido en la cama, pero desde el principio le surgieron preguntas que no fueron fáciles de responder. Primero, la posición en la que encontró el cuerpo le pareció extraña para tratarse de una persona que se acaba de suicidar tomando Nembutal. “Estaba acostada boca abajo, en la postura que yo llamo ‘del soldado’", una pose que dista mucho de alguien que sufre una sobredosis por ingerir barbitúricos. Encontró el cuerpo sin rastro de vómitos y pastillas. No encontró ningún frasco de píldoras cerca. Tampoco un vaso de agua.

La declaración que se le tomó al ama de llaves allí presente, Eunice Murray tampoco le esclareció mucho. Al preguntarle sobre cuándo encontró sin vida el cuerpo de Monroe, primero dijo que la encontró pasada la medianoche al ver luz en su dormitorio y que fue entonces cuando llamó a Greenson, sobre las 12:30 am, al no poder acceder al dormitorio ya que estaba cerrado con llave por dentro.

Solo unos meses antes de su triste final, Marilyn Monroe le cantó "Feliz cumpleaños" al presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden, con motivo de su próximo 45 cumpleaños. Bettmann Archive

Pero a Clemmons ya le pareció sospechoso que desde las doce y media hasta las cuatro no hubiesen informado a la policía, hecho que más adelante justificarían diciendo que necesitaban primero obtener el permiso del departamento de publicidad de Twentieth Century Fox, ya que en ese momento la actriz se encontraba filmando ‘Something's Got to Give’, para ese estudio.

Al llegar la mañana, al agente le sustituyó su compañero el sargento Marvin Iannone, al que ya modificaron sus declaraciones retrasando a las tres y media de la madrugada el momento en el que Eunice se dio cuenta de que algo iba mal y llamó a Greenson. Tiempo después Eunice Murray cambiaria la versión en varias ocasiones.

Años más tarde en una entrevista para el documental de la BBC Marilyn Monroe: Say Goodbye to the President, Clemmons afirmaría que no fue un suicidio: “Estoy convencido de que la asesinaron”.

Una autopsia confusa y un expediente reducido

El doctor asignado para realizar la autopsia fue Thomas Noguchi, que ejercía como patólogo ayudante desde hacía poco.

En el examen interno no detectaron ninguna señal de que contuviera fármacos fuertes o sedantes en gran cantidad en el estómago. El informe específica así: “No hay rastros de cristales retráctiles en la muestra del contenido gástrico analizada”. Pero los frascos luego encontrados indicaban que había tenido que ingerir alrededor de 40 o 50 píldoras.

Una de las hojas del informe forense de la autopsia de Marilyn Monroe Corbis via Getty Images

Fue R.J. Abernethly, toxicológico al servicio del condado de Los Ángeles, quien concluyó que la muerte de Marilyn Monroe se debió a una inmensa sobredosis de barbitúricos. Los análisis en sangre indicaban que había 4.5 mg de pentobarbital y 8 mg de hidrato de cloral por cada 100 ml. Para alcanzar esa cantidad en sangre de debía haber ingerido entre 27 y 42 capsulas de Nembutal (pentobarbital) y entre 14 y 23 pastillas de hidrato de cloral. También encontró 13 mg de pentobarbital por cada 100 g en el hígado, que solo se podría explicar con una ingesta de pastillas adicional de entre 11 y 24 capsulas.

Esto quiere decir que Marilyn hubiese muerto antes de que el 35% de los barbitúricos hubiese sido absorbidos por el flujo sanguíneo desde el aparato digestivo.

Lionel Grandinson, ayudante de Noguchi en la autopsia, afirmó en su libro ‘Memorias de un ayudante del forense: El caso de Marilyn Monroe’: “Se han encubierto algunas áreas muy sensibles. Se han suprimido pruebas, se han sacado papeles de los archivos y no se ha llamado a declarar a personas que tienen conocimiento de lo sucedido”.

Para rematar, el guionista Robert Slatzer, que también intentó investigar toda su muerte, acabó plasmando su conocimiento sobre el caso en su libro Life and Curious Death of Marilyn Monroe. En este, entrevista a Jack Quinn, que por aquel entonces trabajaba en el registro civil de Los Ángeles. Este le dijo que “una de las cosas raras del caso fue que el expediente original del informe de la autopsia se perdió... y que cuando lo encontraron lo redujeron a 54 páginas, cuando tenía un total de 723 originalmente.

Parecía como si el caso no tuviese que ser investigado y se acabó aceptando el veredicto: “Posible suicidio”, hasta que se pudiese demostrar lo contrario.

Su muerte a día de hoy sigue suscitando dudas. Incluso varios documentales como, Una chica de ensueño, la creación de Marilyn Monroe, afirman que fue el mafioso Sam Giancana, amigo de Frank Sinatra y que supuestamente habría ayudado a John F. Kennedy a ganar las elecciones en 1960, quien la mató con una inyección letal.

Sea como fuere, puede que todo esto contribuyese a inmortaizar a aquella actriz que solo quería ser valorada, querida y respetada. Y que gracias a su cine nos dejará seguir soñando como lo hizo Norma Jean en sus primeros años.