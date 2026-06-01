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Trump corrige el borrador con Irán y exige más garantías sobre su programa nuclear
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Trump corrige el borrador con Irán y exige más garantías sobre su programa nuclear

Asegura que el futuro acuerdo sí incluye cláusulas concretas para impedir que Teherán obtenga armas nucleares y pide cambios en algunos de los puntos más sensibles del texto.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
WASHINGTON, UNITED STATES - MAY 12: U.S. President Donald Trump speaks to members of the press before boarding Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, United States, on May 12, 2026. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images)
El presidente de EEUU, Donald Trump.Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images

Donald Trump ha salido al paso de las informaciones que cuestionaban el alcance del futuro acuerdo entre Estados Unidos e Irán y ha insistido en que el documento incluye exigencias claras sobre el programa nuclear iraní.

Lo ha hecho a través de un mensaje publicado en su red social, Truth Social, donde cargó contra CNN por asegurar que el borrador apenas aborda la cuestión atómica.

"La cadena de noticias falsas CNN afirmó que mi acuerdo nuclear con Irán no habla de armas nucleares, cuando en realidad establece, muy claramente, que Irán no tendrá armas nucleares", escribió el presidente estadounidense.

Las declaraciones llegan en un momento delicado para las negociaciones entre Washington y Teherán, después de que varios medios estadounidenses informaran de que Trump ha solicitado modificar algunos apartados del texto que ambas partes llevan semanas negociando.

Más detalles sobre el uranio enriquecido

Según informaciones publicadas por Axios y otros medios, una de las principales preocupaciones de Trump tiene que ver con las reservas de uranio enriquecido de Irán.

El presidente habría pedido que el acuerdo especifique con mayor claridad cuándo y cómo quedarían bajo control estadounidense esos materiales, considerados uno de los puntos más sensibles de toda la negociación.

También se habrían solicitado cambios relacionados con la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo.

Pese a las discrepancias sobre algunos aspectos del borrador, las conversaciones continúan y la Casa Blanca sigue defendiendo que cualquier acuerdo deberá garantizar que Irán no pueda desarrollar armas nucleares en el futuro.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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