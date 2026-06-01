Trump corrige el borrador con Irán y exige más garantías sobre su programa nuclear

Donald Trump ha salido al paso de las informaciones que cuestionaban el alcance del futuro acuerdo entre Estados Unidos e Irán y ha insistido en que el documento incluye exigencias claras sobre el programa nuclear iraní.

Lo ha hecho a través de un mensaje publicado en su red social, Truth Social, donde cargó contra CNN por asegurar que el borrador apenas aborda la cuestión atómica.

"La cadena de noticias falsas CNN afirmó que mi acuerdo nuclear con Irán no habla de armas nucleares, cuando en realidad establece, muy claramente, que Irán no tendrá armas nucleares", escribió el presidente estadounidense.

Las declaraciones llegan en un momento delicado para las negociaciones entre Washington y Teherán, después de que varios medios estadounidenses informaran de que Trump ha solicitado modificar algunos apartados del texto que ambas partes llevan semanas negociando.

Más detalles sobre el uranio enriquecido

Según informaciones publicadas por Axios y otros medios, una de las principales preocupaciones de Trump tiene que ver con las reservas de uranio enriquecido de Irán.

El presidente habría pedido que el acuerdo especifique con mayor claridad cuándo y cómo quedarían bajo control estadounidense esos materiales, considerados uno de los puntos más sensibles de toda la negociación.

También se habrían solicitado cambios relacionados con la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo.

Pese a las discrepancias sobre algunos aspectos del borrador, las conversaciones continúan y la Casa Blanca sigue defendiendo que cualquier acuerdo deberá garantizar que Irán no pueda desarrollar armas nucleares en el futuro.