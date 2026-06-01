Revilla tiene claro cómo ve el futuro del Gobierno de Sánchez tras todo lo que está pasando

El expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla fue entrevistado este fin de semana en La Roca de laSexta durante su presencia en la Feria del Libro de Madrid, ya que estaba firmando ejemplares de su nuevo libro, Por qué pasa lo que pasa, en una de las casetas del evento.

La presentadora del programa de Atresmedia, Nuria Roca, le preguntó sobre si habrá elecciones próximamente. "Viendo todo lo que estamos viendo y lo que está pasando, ¿debería haber elecciones porque cree que la legislatura está acabada o debería haber una moción de censura por parte del PP?", le preguntó la periodista.

Revilla fue honesto y claro: "Yo creo que esto está acabado. Es un ciclo político que ha tenido tantas coyunturas desfavorables. Para mí y por mi formación de economista, la más importante para son los Presupuestos. He gobernado 24 años en Cantabria y si no hubiese podido presentar presupuestos para que estuvieran el día 1 de enero en el Boletín Oficial de Cantabria yo habría dimitido inmediatamente".

"Casi una legislatura entera sin Presupuestos ya es razón más que sobrada para convocar unas nuevas elecciones. Esa es la lógica que tiene cualquier ciudadano normal y yo, como me considero así, digo que esto está acabado y que lo mejor que podría hacer es convocar unas elecciones", sentenció.

¿Qué está pasando en España?

El expresidente cántabro también fue preguntado, aprovechando el título de su libro, que por qué está pasando todo lo que está pasando en España.

"Estamos asistiendo a un espectáculo terrible y hay que analizar la condición humana y qué tipo de políticos tenemos en la vida española, quiénes están llegando a la política, qué currículum aportan en los que solucionan nuestros problemas. Es un problema de falta de vocación y coherencia", afirmó Revilla, añadiendo que "se ha transformado la política española en un lamentable espectáculo de insultos y acusaciones mutuas".

El exdirigente apuntó que "con los casos que cada uno tiene de corrupción los argumentos cuando tienen que dar explicaciones sobre ellos son los mismos".

"Es un área de justificar conductas absolutamente inapropiadas que están proliferando enormemente y solamente sale la punta del iceberg. Estamos viendo como si esto fuera un vertedero donde la basura que hay hoy la tapará la de mañana", remató.