El "otro" Florentino defiende su estrategia de acoso y derribo contra la prensa: "Sí, hay que señalar a los que son enemigos del Real Madrid"

Florentino Pérez ha vuelto a hablar. Y en una versión algo más light de sí mismo, ha defendido lo ya expuesto en su histórica rueda de prensa "para defender al Real Madrid" y de paso defenderse "de campañas en mi contra".

Apenas un día después, el presidente blanco ha concedido una entrevista a Josep Pedrerol en laSexta donde, durante algo más de media hora ha dejado numerosas frases llamativas, con menores revoluciones, pero igualmente llamativas Y, sobre todo, ha reconocido que se vio "a otro Florentino, un Florentino herido y harto" por lo que llama "manipulaciones" de la prensa.

El aún presidente blanco, a la espera de la inminente convocatoria electoral, ha defendido su estrategia de señalamiento y ataques directos a los periodistas. Lo ha hecho a preguntas de Josep Pedrerol, al que ha cuestionado incluso la formulación de la pregunta... dejando clara su voluntad de nula autocrítica.

Sin meterse apenas en un proceso electoral aún por definir, sí ha puesto en duda a su rival —ya oficial, Enrique Riquelme, que le ha pedido más tiempo—. "Yo cuando me presenté en el 2000 no pedí más tiempo, me presenté y gané", ha dejado al aire sin siquiera mencionar el nombre del opositor.

"¿Cómo que no estuvo bien que me metiese con los periodistas? Yo tengo derecho a expresar mi opinión y tengo que defender a los socios". "Y sí, hay que señalar a los que son enemigos del Real Madrid", ha sentenciado, orgulloso y presumiendo de que desde que acabó "yo de la rueda de prensa no recibo más que mensajes de felicitación".

Tiene fuerzas, insiste, regresando burlón a su ironía del día previo. Pero sus fuerzas físicas se topan con su hartazgo mental, ha confesado, hasta el punto de señalar lo "difícil que es convivir con esos bulos personales (de que tengo cáncer) y del caos del club". "En esta situación de inestabilidad permanente y creciente, yo no puedo vivir".

Ni en la sala de prensa ni en el plató de Atresmedia ha adentrado en lo deportivo, aunque esta vez sí ha dejado algunas 'perlas'. De pasada, ha prometido "fichajes ilusionantes... como he hecho siempre" y sobre el posible retorno de José Mourinho, se ha limitado a señalar que el técnico portugués "me gusta, como muchos otros". Eso sí, con un llamativo añadido, reconocerle que "nos elevó la competitividad, eso es cierto".

Entre flores a "su" Mbappé, "que mete muchos goles, que es su tarea", también ha lanzado un recado a ¿quién sabe si Vinicius? al decir de inmediato aquello de que "a lo mejor hay jugadores que meten menos goles". Repreguntado por Pedrerol sobre el talentoso y conflictivo jugador brasileño, el presidente ha regalado piropos a Vinicius, del que "te digo que las dos últimas Copas (de Europa) nos las ganó él".

La entrevista ha pasado de tema en tema, en muchos casos de forma ligera, como en las acusaciones lanzadas a Florentino por sus comentarios machistas, especialmente por su "esa niña", como se refirió a una periodista de Fox. "'Esa niña' de ayer me ha escrito y lo ha explicado y no hay problema. La pobre estaba levantado la mano y no le daban paso. Eso no es despectivo y ella no lo considera... pero ahora se saca todo de madre y todos van contra mí".