Qué está pasando en el Real Madrid: agresiones y partes disciplinarios a tres días de El Clásico

El Real Madrid vive una de las jornadas más delicadas de la temporada. Si no fuera ya una auténtica crisis terminar una campaña sin obtener un título, la situación se ha tornado aún más problemática desde que este jueves se hiciera pública una información sobre un grave incidente entre dos compañeros del club.

El francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo —y uno de los capitanes— Federico Valverde han protagonizado un desencuentro que no solo se ha quedado en una agresión verbal, sino que ha trascendido a un enfrentamiento físico que ha terminado con el charrúa hospitalizado y diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico que le aleja de los terrenos de juego entre 10 y 14 días.

¿Cómo ha surgido este caos? Este suceso ha generado una intensa repercusión mediática y han sido los propios diarios deportivos quienes han ido desentrañando qué ha pasado punto por punto hasta que el Real Madrid ha dado una respuesta institucional sin desvelar detalle alguno.

Un enfrentamiento que fue a peor

Las informaciones públicas y contrastadas por los medios de comunicación apuntan al pasado miércoles, cuando Tchouaméni y Valverde tuvieron un desencuentro en el entrenamiento y tuvieron que ser separados. Tras cruzar algunas palabras en el vestuario, cada mochuelo se fue a su olivo.

No ha sido hasta este jueves cuando Valdebebas se ha incendiado del todo. Nuevo entrenamiento, nuevo enfrentamiento que generó un clima hostil durante toda la sesión, marcada por entradas peligrosas el uno al otro. Valverde acusó al francés de filtrar el enfrentamiento del día anterior, algo que este negó.

En el vestuario, según informa el Diario AS, Tchouaméni, cansado de tanta acusación, le dio un puñetazo a Valverde, quien al caer se golpeó la cabeza y se hizo una brecha.

Después de que los médicos del club le pusieran los puntos de sutura, acabó siendo trasladado a un hospital, donde los médicos especializados le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico.

Expediente disciplinario

Durante la tarde del jueves, el Real Madrid publicó un comunicado institucional en el que, "tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo", ha abierto a Tchouaméni y Valverde un expediente disciplinario a cada uno.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", anunció.

El primero en hablar, Valverde: esto es lo que pasó

Valverde no ha aguantado más y, aunque iba a esperar "hasta el final de temporada", ha emitido un comunicado en redes sociales explicando lo que ha pasado realmente con Tchouaméni, a quien, por cierto, no ha hecho mención, aunque no le hiciera falta.

"Ayer tuve un incidente con un compañero durante una sesión de entrenamiento. El cansancio de la competición y la frustración hicieron que todo pareciera desproporcionado. En un vestuario normal, estas cosas pueden pasar y suelen resolverse internamente sin que se conviertan en conocimiento público. Está claro que alguien aquí está difundiendo rumores, y con una temporada sin títulos, donde el Real Madrid siempre está bajo escrutinio, todo se sale de proporción", afirma.

Reconoce que este jueves tuvo otro desencuentro y que fue durante la discusión cuando se golpeó con una mesa, causándose "un pequeño corte" en su frente, y niega que su compañero le haya pegado ni que él tampoco lo hiciera.

"En ningún momento mi compañero me golpeó, y yo tampoco lo golpeé, aunque entiendo que es más fácil para ustedes creer que nos hemos cagado a piñas o que fue intencional, pero eso no sucedió", revela tajante.

"Me guardé la bronca y el rencor"

En el comunicado, Valverde pide perdón: "Lo siento de verdad porque esta situación me duele, este momento que estamos atravesando es doloroso. El Real Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida, y no puedo ser indiferente a ello. El resultado es una acumulación de cosas que culminan en una pelea sin sentido, dañando mi imagen y dejando espacio para dudas que fabricarán historias, calumnias y echarán leña al fuego de un accidente. No tengo duda de que cualquier desacuerdo que podamos tener fuera del campo deja de existir en él, y si tengo que defenderlo dentro de un estadio, seré el primero".

"No iba a hablar hasta el final de la temporada. Fuimos eliminados de la Champions League, y guardé mi enfado y resentimiento para mí. Hemos desperdiciado otro año, y no estaba en posición de estar publicando en redes sociales cuando la única cara que tenía que mostrar era en el campo, y siento que eso es lo que hice", explica.

"Por eso soy el que más entristecido y dolido está por pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas. Siempre lo di todo, hasta el final, y me duele más que a nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que consideren necesaria", advierte.