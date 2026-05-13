Enrique Riquelme responde a Florentino Pérez en una carta abierta que confirma su candidatura y le pide más tiempo

El presidente y CEO de COXABENGOA, Enrique Riquelme, durante una conferencia.

El proceso electoral en el Real Madrid empieza a agitar el debate interno del club. Enrique Riquelme, que sonaba como único posible rival de Florentino Pérez la presidencia, ha enviado una carta directa a Florentino Pérez en la que reclama más tiempo, transparencia y participación para los socios antes de una eventual convocatoria electoral.

El empresario afincado en México por motivos profesionales, asegura haber tenido conocimiento de una “convocatoria inminente y veloz” a las elecciones del club blanco y pide abrir un proceso de diálogo para evitar “ruptura, polarización y tensión interna” dentro del madridismo.

La carta, redactada en tono institucional pero con fuerte carga política, reconoce primero el legado histórico de Florentino Pérez al frente del club. El candidato agradece al presidente haber convertido al Real Madrid en “la entidad deportiva más admirada del mundo” y destaca los éxitos deportivos y económicos logrados durante las últimas décadas.

Pero, tras ese reconocimiento inicial, llega la petición de fondo: frenar unas posibles elecciones rápidas y abrir un proceso más amplio para permitir una verdadera participación de los socios.

“El madridismo merece tiempo y sosiego”



El aspirante considera que el actual sistema electoral del club no se adapta a las exigencias de las “democracias modernas” y denuncia que los plazos reglados dificultan la participación real de los socios repartidos por España y el extranjero.

“Los socios merecen tiempo y sosiego para debatir con calma el futuro del Real Madrid”, señala en la carta. El empresario plantea además revisar algunos de los aspectos históricamente más controvertidos de las elecciones madridistas, como el voto por correo o la dificultad de acceder al censo de socios con derecho a voto.

Según sostiene, el club necesita “un proceso más transparente e innovador” que permita asegurar “otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza”.

El primer movimiento serio contra Florentino en años



La carta tiene además un valor político importante porque supone uno de los primeros movimientos públicos de peso contra Florentino Pérez tras años prácticamente sin oposición interna real.

El presidente blanco lleva dominando la vida institucional del club desde 2000, con un breve paréntesis entre 2006 y 2009. Desde entonces, las elecciones han estado marcadas por la ausencia de rivales con capacidad económica suficiente para competir. Precisamente ese es otro de los puntos que aborda el candidato en su escrito.

“Cumplo todos los requisitos económicos”



El empresario deja claro que reúne las condiciones económicas necesarias para optar a la presidencia del club, uno de los grandes filtros del sistema electoral madridista.

En la carta asegura disponer de “capacidad económica y experiencia financiera” suficientes y pone como ejemplo la reciente emisión de 2.000 millones de dólares realizada por Cox, empresa de la que afirma ser presidente ejecutivo y propietario del 75%.

El mensaje parece buscar dos objetivos: confirmar que existe una alternativa real y desmontar posibles dudas sobre la viabilidad de su candidatura.