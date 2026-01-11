Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
FC Barcelona - Real Madrid: sigue la final de la Supercopa de España en directo

El equipo de Hansi Flick y el de Xabi Alonso se juegan el primer título nacional de la temporada en una final a todo o nada. Los blancos llegando con la duda de si jugará o no Mbappé . El Barça buscará quitarse la espina de 'El Clásico' de LaLiga y llevarse el triunfo en Arabia Saudí.

Redacción HuffPost
