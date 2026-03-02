Desde 1989, todos los presidentes y ministros tienen 8 médicos y 9 enfermeras exclusivos en La Moncloa: el BOE acaba de renovar el convenio por 2,9 millones

No es algo nuevo y el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo confirma. El complejo presidencial del Palacio de la Moncloa cuenta con una dotación especial y exclusiva de médicos y enfermeros para dar asistencia dentro del edificio.

Se trata de un SOS, que nada tiene que ver con el internacional grito de auxilio. Las siglas responden al Sistema Operativo Sanitario y aparecen recogidas en el BOE de este lunes 2 de marzo de 2026, que incluye el Convenio con la Comunidad de Madrid, para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios.

El Boletín remarca que esta figura existe en la Presidencia del Gobierno desde el año 1989 cuya finalidad es "prestar asistencia sanitaria continuada y atención integral a la salud del presidente, expresidentes, vicepresidentes, ministros y, cuando se encuentren en territorio nacional, a los altos mandatarios y dignatarios de gobiernos extranjeros".

El BOE justifica en su documento de este 2 de marzo las bases de relación entre

Presidencia del Gobierno y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en

materia de asistencia sanitaria, "dentro del ámbito de competencia de cada una de las partes", puesto que el SOS se inscribe en la gestión competencial sanitaria madrileña. El personal, no obstante, tiene doble 'dependencia'.

Esto dice exactamente la cláusula segunda del documento publicado por el BOE este lunes 2 de marzo de 2026 sobre la composición de personal del citado SOS:

1.1 Personal dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud):

El Director del SOS.

Ocho médicos.

Nueve graduados universitarios en enfermería, de los cuales uno ostentará la condición de supervisor de área, y los ocho restantes la de enfermeros de unidades especiales, que se integran en el Sistema Operativo Sanitario, con dedicación exclusiva.

1.2 Personal con puesto de trabajo o atribución de funciones en Presidencia del Gobierno:

Doce miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizarán asimismo las funciones de conductores de UVI móvil. Dependerán funcionalmente del Director Operativo Sanitario y orgánicamente del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno; sus retribuciones serán las correspondientes a los puestos de trabajo de que sean titulares en el catálogo de puestos

El convenio, prosigue detallando el BOE, ha sido renovado por una suma total cercana a los 3 millones de euros (2.933.333,33) para 2027 y 2028, a razón de 1.333.333,33 euros para la anualidad 2027 (que incluye los gastos devengados del 1 al 31 de diciembre de 2026) y de 1.600.000 euros para la anualidad 2028 (que incluye los gastos devengados del 1 al 31 de diciembre de 2027).