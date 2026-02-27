Suerte muy desigual en el sorteo de Champions para los españoles: Madrid - City, Barça - Newcastle y Atleti - Tottenham

El sorteo de los octavos de la Champions League ha repartido suerte desigual para los tres representantes españoles que estaban en el bombo. Real Madrid, FC. Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen cuál será su camino para llegar a la final de Budapest, y unos han tenido más fortuna que otros.

Como ya ocurriera también el año pasado tras el cambio de formato, los equipos que no se clasificaron entre los ocho primeros, como Real Madrid y Atlético, que han necesitado pasar la ronda de dieciseisavos, jugarán sus partidos de vuelta fuera de casa, un factor que, en líneas generales, puede llegar a ser decisivo.

Tras unos minutos de preámbulos típicos en este tipo de galas, han comenzado a sacar las bolas de los equipos. Así, en primer lugar ha salido el Manchester City, emparejado con el Real Madrid, que, en caso de pasar la ronda de octavos, se enfrentaría muy probablemente al Bayern de Múnich, y posteriormente al Liverpool o PSG en una hipotética semifinal.

Por su parte, el FC. Barcelona y el Atlético de Madrid han contado con más suerte. A los catalanes les ha tocado el Newcastle, esquivando así al PSG, mientras que el Atleti ha sido emparejado con el Tottenham, eliminando de su camino al Liverpool.

El Madrid, ante su enemigo número uno: City y Guardiola

Por sexta temporada consecutiva, los de la Castellana tendrán que enfrentarse al Manchester City en la ronda del K.O. en la máxima competición del fútbol europeo, ya que durante esta misma temporada, se vieron las caras en el Bernabéu, en un partido que se saldó con una victoria visitante por 1-2, cuando Xabi Alonso se encontraba aún en el banquillo madridista.

Desde 2020, el Real Madrid se ha cruzado con los de Guardiola en cada edición de Champions, salvo en la 2020-2021. El balance entre ambos clubes en estos seis años es de tres eliminatorias ganadas por el Real Madrid y dos por el City, por lo que en esta ocasión, o los citizens empatan ese global o será el Madrid el que vuelva a derrotar a los manunianos, como ya ocurriera en los últimos dos años.

Pero la mala fortuna para el Madrid no ha terminado aquí, ya que los de Arbeloa han caído en el mismo lado del cuadro que Bayern de Múnich y Liverpool, PSG y Chelsea, de modo que el camino a Budapest para el Real Madrid sería digno de heroicidad.

Barça y Atleti, en el cuadro del Arsenal

La otra cara de la moneda es para los otros dos clubes españoles. El Barça y el Atlético de Madrid han tenido muchísima más suerte que los blancos en el sorteo, ya que, si bien se podrían cruzar en unos hipotéticos cuartos de final, si ambos pasan sus eliminatorias de octavos frente a Newcastle en el caso de los culés y contra el Tottenham en el caso de los del Cholo, su cuadro se presenta mucho más despejado que el otro.

El único coco, más allá de ellos mismo sería el Arsenal. Los de Arteta se han posicionado desde el inicio de temporada como claros favoritos para ganar la Champions, ya que están practicando un fútbol excelso e incluso derrotaron en la primera ronda al Bayern de Múnich por 3-1. Sin embargo, el resto de equipos en el camino a Budapest para Atleti y Barça podrían considerarse de un nivel menor: Sporting de Portugal, Bodo/Glimt y Bayer Leverkusen.