Qatar suspende todas las competiciones deportivas por el conflicto en Irán como la Finalissima entre España y Argentina

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.

España y Argentina tenían previsto disputar un partido, denominado la Finalissima, el 27 de marzo como campeonas de Europa y América.

La Federación de Fútbol de Catar señaló en la red social X que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio.

Asimismo, informó de que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativos.