Rosalía manda este mensaje a Liam Gallagher tras su espectáculo en los BRIT: "Quizás no me conozcas"
Cultura

Rosalía manda este mensaje a Liam Gallagher tras su espectáculo en los BRIT: "Quizás no me conozcas"

La catalana se llevó el premio BRIT a Mejor artista internacional.

Marina Prats
Rosalía recogiendo el premio Brit a Mejor artista internacional.
Rosalía recogiendo el premio BRIT a Mejor artista internacional.Karwai Tang

Mientras Barcelona premiaba a Los Domingos y a la rave de Sirat en los premios Goya en una gala cargada de reivindicación, en Manchester Rosalía convertía el Co-op Live Arena en una auténtico club de Berlín con su versión tecno de Berghain en una actuación junto a Björk que ha dado la vuelta al mundo.

La catalana, que esa noche se impuso con el premio BRIT a Mejor artista internacional por delante de Taylor Swift, Bad Bunny o Sabrina Carpenter. "Estaba agradecida simplemente con poder actuar aquí esta noche", dijo incrédula la artista al recibir el premio y no dudó en poner sobre la mesa otros idiomas en una gala puramente anglosajona. "Sigamos celebrando nuestras culturas, nuestras lenguas", destacó la artista, que interpreta sus temas de Lux en nada menos que 13 idiomas.

Este no fue el único mensaje que lanzó la artista durante la gala. En una de las conversaciones del presentador Jack Whitehall con los artistas asistentes presentes en las mesas del auditorio, la catalana quiso mandarle un recado a un ilustre de Manchester: Liam Gallagher, la mitad de Oasis.

"Has hecho una de las mejores actuaciones de los BRIT que haya visto nunca", recalcó Whitehall, quien le preguntó que cómo hacía eso, a lo que Rosalía respondió que esa era "la pregunta del millón". "Hay que practicar mucho y rezar", bromeó. Hablando sobre su disco Lux, el presentador animó a la artista a que en su próximo disco introdujera el dialecto "manc" (macuniano), coloquial de Manchester y la animó a decir algunas palabras en él como "Sunshine".

Ella cogió la palabra como la característica entonación de Liam Gallagher en temas de Oasis como Cigarettes & alcohol, Some might say o Rock n' roll star y aprovechó para mandarle un mensaje al artista. "Liam Gallagher, quizás no me conozcas, pero yo sí te conozco a ti", dijo la artista dirigiéndose a la cámara antes de entonar el característico "sunshiiine". "Amo Oasis, que Dios bendiga Oasis", dijo provocando los aplausos del público.

El día que Noel Gallagher dijo no conocer a Rosalía

Aunque el mensaje iba dirigido claramente a Liam, que no asistió a la gala de los BRIT, muchos se han acordado en redes sociales de una entrevista de RTVE con Noel Gallagher —quien sí asistió a la ceremonia y recibió un premio como Compositor del año— en la que dijo que no sabía "qué era Rosalía".

"¿Rosalía? ¿Quién? ¿Qué es eso?", dijo incrédulo ante la pregunta de la periodista, a pesar de que ambos compartían cartel como parte del festival Mad Cool en 2019.

De hecho, algunos han bromeado con que incluso podría ser una broma de la propia Rosalía haciendo referencia a su hermano con ese "quizás no sepas quién soy yo".

Marina Prats
